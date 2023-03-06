Путин предложил тиражировать идею паспорта семьи мобилизованного на всю Россию

«Хочу вас поблагодарить за инициативы по поддержке специальной военной операции и прежде всего, конечно, семей наших военнослужащих. Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного очень хорошая, и думаю, что нужно будет ее тиражировать на всю страну», – сказал Путин.