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Путин предложил тиражировать идею паспорта семьи мобилизованного на всю Россию

Ведомости

Президент России Владимир Путин поблагодарил губернатора Курганской области Вадима Шумкова «за инициативы по поддержке специальной военной операции» и предложил тиражировать идею паспорта каждой семьи мобилизованного, в котором бы учитывались все нужды, на всю Россию. Об этом Путин заявил во время переговоров с Шумковым по видеосвязи. 

Рассказывая о мерах поддержки, которые предпринимаются в регионе для помощи семьям мобилизованных, Шумков сообщил, что для этих целей в Курганской области был «сделан социальный портрет каждой семьи с теми вопросами, которые необходимо решать». 

«Хочу вас поблагодарить за инициативы по поддержке специальной военной операции и прежде всего, конечно, семей наших военнослужащих. Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного очень хорошая, и думаю, что нужно будет ее тиражировать на всю страну», – сказал Путин.

Помимо этого в ходе встречи Путин и Шумков обсудили развитие региона, работу территорий опережающего развития, аграрно-промышленный комплекс, транспортную и энергетическую инфраструктуру, переселение людей из аварийного фонда, здравоохранение и образование в регионе. В конце беседы Путин отметил стабильное и «неплохое» развитие Курганской области.

Ранее о том, что у главы государства намечена встреча с губернатором Курганской области, сообщал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Путин «продолжает планомерно работать с регионами». 

В начале февраля Песков говорил, что Путин продолжит встречаться с главами регионов, в том числе с теми, полномочия которых истекают в этом году. Срок полномочий Шумкова истечет в 2024 г. 

Ранее Путин уже провел встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным, губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко, руководителем Архангельской области Александром Цыбульским и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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