Путин предложил тиражировать идею паспорта семьи мобилизованного на всю Россию
Президент России Владимир Путин поблагодарил губернатора Курганской области Вадима Шумкова «за инициативы по поддержке специальной военной операции» и предложил тиражировать идею паспорта каждой семьи мобилизованного, в котором бы учитывались все нужды, на всю Россию. Об этом Путин заявил во время переговоров с Шумковым по видеосвязи.
Рассказывая о мерах поддержки, которые предпринимаются в регионе для помощи семьям мобилизованных, Шумков сообщил, что для этих целей в Курганской области был «сделан социальный портрет каждой семьи с теми вопросами, которые необходимо решать».
«Хочу вас поблагодарить за инициативы по поддержке специальной военной операции и прежде всего, конечно, семей наших военнослужащих. Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного очень хорошая, и думаю, что нужно будет ее тиражировать на всю страну», – сказал Путин.
Помимо этого в ходе встречи Путин и Шумков обсудили развитие региона, работу территорий опережающего развития, аграрно-промышленный комплекс, транспортную и энергетическую инфраструктуру, переселение людей из аварийного фонда, здравоохранение и образование в регионе. В конце беседы Путин отметил стабильное и «неплохое» развитие Курганской области.
Ранее о том, что у главы государства намечена встреча с губернатором Курганской области, сообщал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Путин «продолжает планомерно работать с регионами».
В начале февраля Песков говорил, что Путин продолжит встречаться с главами регионов, в том числе с теми, полномочия которых истекают в этом году. Срок полномочий Шумкова истечет в 2024 г.
Ранее Путин уже провел встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным, губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко, руководителем Архангельской области Александром Цыбульским и др.