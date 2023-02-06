Песков подтвердил планы Путина продолжить встречаться с главами регионов

На вопрос о том, будут ли на этих встречах обсуждаться темы с выдвижением этих глав на новый срок, Песков отметил, что это зависит от самих руководителей регионов. «Те, кто посчитает необходимым обсудить это с президентом, они будут поднимать этот вопрос», – добавил он.