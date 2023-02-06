Песков подтвердил планы Путина продолжить встречаться с главами регионов
Президент Владимир Путин продолжит встречаться с главами регионов, среди них с высокой вероятностью будут и те, чьи полномочия истекают в этом году, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы так задолго не анонсируем встречи с руководителями регионов. Но я могу лишь подтвердить, что действительно президент продолжит свою практику регулярных встреч с главами регионов. Наверняка, среди них будут и те, у кого истекает срок полномочий», – отметил представитель Кремля.
На вопрос о том, будут ли на этих встречах обсуждаться темы с выдвижением этих глав на новый срок, Песков отметил, что это зависит от самих руководителей регионов. «Те, кто посчитает необходимым обсудить это с президентом, они будут поднимать этот вопрос», – добавил он.
«Ведомости» ранее писали о том, что Путин провел серию встреч с главами регионов, которым предстоит переизбираться осенью, но в их публичной части речи о выборах не шло. К примеру, в октябре 2022 г. он общался с губернаторами Магаданской, Ивановской и Самарской областей Сергеем Носовым, Станиславом Воскресенским и Дмитрием Азаровым. В ноябре принял главу Алтайского края Виктора Томенко, а в январе 2023 г. – главу Новосибирской области Андрея Травникова.
По словам двух источников, близких к администрации президента, должна пройти встреча Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Позже, говорит другой собеседник, может пройти и встреча с главой Орловской области коммунистом Андреем Клычковым, которого также ждут выборы в 2023 г.