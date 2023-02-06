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Песков подтвердил планы Путина продолжить встречаться с главами регионов

Ведомости

Президент Владимир Путин продолжит встречаться с главами регионов, среди них с высокой вероятностью будут и те, чьи полномочия истекают в этом году, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы так задолго не анонсируем встречи с руководителями регионов. Но я могу лишь подтвердить, что действительно президент продолжит свою практику регулярных встреч с главами регионов. Наверняка, среди них будут и те, у кого истекает срок полномочий», – отметил представитель Кремля.

На вопрос о том, будут ли на этих встречах обсуждаться темы с выдвижением этих глав на новый срок, Песков отметил, что это зависит от самих руководителей регионов. «Те, кто посчитает необходимым обсудить это с президентом, они будут поднимать этот вопрос», – добавил он.

«Ведомости» ранее писали о том, что Путин провел серию встреч с главами регионов, которым предстоит переизбираться осенью, но в их публичной части речи о выборах не шло. К примеру, в октябре 2022 г. он общался с губернаторами Магаданской, Ивановской и Самарской областей Сергеем Носовым, Станиславом Воскресенским и Дмитрием Азаровым. В ноябре принял главу Алтайского края Виктора Томенко, а в январе 2023 г. – главу Новосибирской области Андрея Травникова.

По словам двух источников, близких к администрации президента, должна пройти встреча Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Позже, говорит другой собеседник, может пройти и встреча с главой Орловской области коммунистом Андреем Клычковым, которого также ждут выборы в 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных