Отставки губернаторов в этом году будут точечными, а среди кандидатов на выход называют Романа Копина

В частности, президент Владимир Путин провел серию встреч с главами регионов, которым предстоит переизбираться осенью, но в их публичной части речи о выборах не шло. К примеру, в октябре 2022 г. он общался с губернаторами Магаданской, Ивановской и Самарской областей Сергеем Носовым, Станиславом Воскресенским и Дмитрием Азаровым. В ноябре принял главу Алтайского края Виктора Томенко, а в январе 2023 г. – главу Новосибирской области Андрея Травникова. На этом серия встреч не завершится, говорят источники «Ведомостей». По словам двух источников, близких к администрации президента, должна пройти встреча Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Позже, говорит другой собеседник, может пройти и встреча с главой Орловской области коммунистом Андреем Клычковым, которого также ждут выборы в 2023 г.