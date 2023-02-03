Газета
Политика Эксклюзивно по подписке

Отставки губернаторов в этом году будут точечными, а среди кандидатов на выход называют Романа Копина

Президент начал серию встреч с главами регионов, у которых в 2023 году истекает срок полномочий
Елена Мухаметшина
По словам двух собеседников «Ведомостей», возглавляющий Чукотку с 2008 г. Роман Копин (на фото) сам давно хочет уйти / Евгений Биятов / РИА Новости

Федеральный центр начал подготовку к выборам губернаторов, которые пройдут 10 сентября 2023 г. В 20 субъектах Федерации (в Самарской, Нижегородской, Орловской, Новосибирской, Омской, Ивановской, Псковской, Воронежской, Кемеровской, Тюменской, Амурской, Магаданской, Московской областях, Алтайском, Красноярском, Приморском крае, Якутии, Хакасии, на Чукотке и в Москве) они будут избираться гражданами напрямую.

В частности, президент Владимир Путин провел серию встреч с главами регионов, которым предстоит переизбираться осенью, но в их публичной части речи о выборах не шло. К примеру, в октябре 2022 г. он общался с губернаторами Магаданской, Ивановской и Самарской областей Сергеем Носовым, Станиславом Воскресенским и Дмитрием Азаровым. В ноябре принял главу Алтайского края Виктора Томенко, а в январе 2023 г. – главу Новосибирской области Андрея Травникова. На этом серия встреч не завершится, говорят источники «Ведомостей». По словам двух источников, близких к администрации президента, должна пройти встреча Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Позже, говорит другой собеседник, может пройти и встреча с главой Орловской области коммунистом Андреем Клычковым, которого также ждут выборы в 2023 г.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных