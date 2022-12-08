Путин назвал героем каждого российского бойца на передовой

25 ноября Путин во время встречи с матерями военнослужащих назвал всех участников военной операции на Украине героями и добавил, что лично общался по телефону с участниками СВО и узнавал информацию у них. Глава государства также отметил тогда, что лично разделяет боль матерей, потерявших сыновей в боевых действиях.