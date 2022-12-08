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Путин назвал героем каждого российского бойца на передовой

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что каждый российский боец на передовой в зоне проведения спецоперации является героем лично для него и всех россиян. Об этом он заявил в ходе выступления на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России.

«Хочу также обратиться к тем, кто находится на передовой: для меня, для всех наших сограждан каждый из вас — герой», – сказал он (цитата по ТАСС).

Путин добавил, что высшие государственные награды сегодня будут вручены бойцам, проявившим исключительную доблесть и отвагу в ходе специальной военной операции.

Как отмечает пресс-служба Кремля, на торжественное мероприятие приглашены более 200 военных и гражданских, проявивших особое мужество и героизм, в том числе Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и кавалеры ордена Святого Георгия.

25 ноября Путин во время встречи с матерями военнослужащих назвал всех участников военной операции на Украине героями и добавил, что лично общался по телефону с участниками СВО и узнавал информацию у них. Глава государства также отметил тогда, что лично разделяет боль матерей, потерявших сыновей в боевых действиях.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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