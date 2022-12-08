Путин назвал героем каждого российского бойца на передовой
Президент России Владимир Путин заявил, что каждый российский боец на передовой в зоне проведения спецоперации является героем лично для него и всех россиян. Об этом он заявил в ходе выступления на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России.
«Хочу также обратиться к тем, кто находится на передовой: для меня, для всех наших сограждан каждый из вас — герой», – сказал он (цитата по ТАСС).
Путин добавил, что высшие государственные награды сегодня будут вручены бойцам, проявившим исключительную доблесть и отвагу в ходе специальной военной операции.
Как отмечает пресс-служба Кремля, на торжественное мероприятие приглашены более 200 военных и гражданских, проявивших особое мужество и героизм, в том числе Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и кавалеры ордена Святого Георгия.
25 ноября Путин во время встречи с матерями военнослужащих назвал всех участников военной операции на Украине героями и добавил, что лично общался по телефону с участниками СВО и узнавал информацию у них. Глава государства также отметил тогда, что лично разделяет боль матерей, потерявших сыновей в боевых действиях.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
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