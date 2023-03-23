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Мишустин: Фонд поддержки ветеранов спецоперации заработает в ближайшие месяцы

Ведомости

Специальный Государственный фонд поддержки ветеранов спецоперации и семей ее погибших участников заработает по всей России в ближайшие месяцы. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в четверг с ежегодным отчетом в Госдуме.

«Фонд должен заработать в течение ближайших месяцев по всей стране. Граждане через многое прошли – и им нужны повышенное внимание и особая забота государства. И это будет обеспечено», – сказал он.

Правительство уже приступило к созданию фонда, напомнил премьер. Его задачей станет предоставление ветеранам и семьям погибших адресной поддержки, включая юридическую, социальную, психологическую и медицинскую помощь. Фонд позволит «быстро и без проволочек» решать возникающие вопросы, добавил Мишустин.

О создании специального государственного фонда, задача которого – адресная помощь ветеранам военной спецоперации и семьям погибших, 21 февраля объявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Структуры фонда, подчиненного правительству, должны быть развернуты во всех субъектах Федерации до конца 2023 г. Фонд также займется помощью в трудоустройстве, развитием предпринимательства, повышением квалификации, организацией долговременного ухода на дому и т. д.

17 марта Минтруд сообщил, что во всех регионах России были сформированы центры поддержки семей участников СВО. По словам замглавы ведомства Ольги Баталиной, теперь женщины с детьми и беременные, чьи мужья участвуют в СВО, находятся на плотном персональном сопровождении.

8 декабря 2022 г. в ходе выступления на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России Путин заявил, что каждый российский боец на передовой в зоне проведения спецоперации является героем лично для него и всех россиян.

Ранее по теме: Путин объявил о создании фонда поддержки ветеранов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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