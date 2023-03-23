Мишустин: Фонд поддержки ветеранов спецоперации заработает в ближайшие месяцы
Специальный Государственный фонд поддержки ветеранов спецоперации и семей ее погибших участников заработает по всей России в ближайшие месяцы. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в четверг с ежегодным отчетом в Госдуме.
«Фонд должен заработать в течение ближайших месяцев по всей стране. Граждане через многое прошли – и им нужны повышенное внимание и особая забота государства. И это будет обеспечено», – сказал он.
Правительство уже приступило к созданию фонда, напомнил премьер. Его задачей станет предоставление ветеранам и семьям погибших адресной поддержки, включая юридическую, социальную, психологическую и медицинскую помощь. Фонд позволит «быстро и без проволочек» решать возникающие вопросы, добавил Мишустин.
О создании специального государственного фонда, задача которого – адресная помощь ветеранам военной спецоперации и семьям погибших, 21 февраля объявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Структуры фонда, подчиненного правительству, должны быть развернуты во всех субъектах Федерации до конца 2023 г. Фонд также займется помощью в трудоустройстве, развитием предпринимательства, повышением квалификации, организацией долговременного ухода на дому и т. д.
17 марта Минтруд сообщил, что во всех регионах России были сформированы центры поддержки семей участников СВО. По словам замглавы ведомства Ольги Баталиной, теперь женщины с детьми и беременные, чьи мужья участвуют в СВО, находятся на плотном персональном сопровождении.
8 декабря 2022 г. в ходе выступления на церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России Путин заявил, что каждый российский боец на передовой в зоне проведения спецоперации является героем лично для него и всех россиян.