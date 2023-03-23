Мишустин: Фонд поддержки ветеранов спецоперации заработает в ближайшие месяцы

О создании специального государственного фонда, задача которого – адресная помощь ветеранам военной спецоперации и семьям погибших, 21 февраля объявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Структуры фонда, подчиненного правительству, должны быть развернуты во всех субъектах Федерации до конца 2023 г. Фонд также займется помощью в трудоустройстве, развитием предпринимательства, повышением квалификации, организацией долговременного ухода на дому и т. д.