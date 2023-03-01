Правительство начало формировать фонд поддержки участников спецоперации

Работа фонда должна быть открытой и простой, заявил Путин: «Без казенщины и бюрократии». По его словам, за каждым ветераном должен быть закреплен персональный соцработник-координатор, который «будет в режиме реального времени» работать с ветеранами. Структуры фонда должны быть развернуты во всех субъектах Федерации до конца 2023 г. 23 февраля Путин заявил, что фонд будет подчинен правительству.