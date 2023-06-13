В Госдуме пообещали определить правовой статус ЧВК в ближайшее время

«Многое из того, что касается выполнения ЧВК задач в зоне спецоперации, уже урегулировано, но необходимо еще определить основополагающие положения: что такое ЧВК, какую роль они играют и какое место занимают в нашей правовой структуре. Вот этим мы занимаемся действительно. Я полагаю, что в ближайшее время решим и предложим варианты», – рассказал Картаполов (цитата по «Интерфаксу»).