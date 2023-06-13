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В Госдуме пообещали определить правовой статус ЧВК в ближайшее время

Ведомости

В ближайшее время в Государственной думе предложат варианты определения правового статуса частных военных компаний (ЧВК). Об этом заявил председатель комитета по обороне нижней палаты Андрей Картаполов.

По его словам, предложения будут касаться не легализации ЧВК, а именно «формирования их правового статуса в соответствии с нашим законодательством».

«Многое из того, что касается выполнения ЧВК задач в зоне спецоперации, уже урегулировано, но необходимо еще определить основополагающие положения: что такое ЧВК, какую роль они играют и какое место занимают в нашей правовой структуре. Вот этим мы занимаемся действительно. Я полагаю, что в ближайшее время решим и предложим варианты», – рассказал Картаполов (цитата по «Интерфаксу»).

О необходимости привести работу ЧВК в соответствии с законодательством заявил президент Владимир Путин во время встречи с военкорами 13 июня. «Я попросил и депутатов Госдумы, и Министерство обороны все привести в соответствие со здравым смыслом, со сложившейся практикой и законом» – отметил глава государства. По его словам, необходимо, чтобы все добровольные объединения заключали контракты с Минобороны, для этого потребуются изменения в законе.

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По данным российского лидера, с января с контрактниками было заключено более 150 000 договоров, а вместе с добровольцами контракты подписали 156 000 человек, 9 500 из них – за прошедшую неделю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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