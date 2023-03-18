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Песков: штраф до 500 000 рублей распространяется на дискредитацию ЧВК «Вагнер»

Ведомости

Штраф в размере до 500 000 руб. за дискредитацию добровольческих формирований, закон о которой сегодня подписал президент РФ Владимир Путин, распространяется и на ЧВК «Вагнер», заявил пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков. 

Радиостанции «Говорит Москва» он пояснил, что негосударственное вооруженное формирование относится к добровольческим.

«Безусловно. Речь идет о всех формированиях», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. 

Ранее сегодня Путин подписал закон о введении административной ответственности с максимальным наказанием в виде штрафа до 500 000 руб. за дискредитацию добровольцев, которые участвуют в спецоперации.

Как сообщили в Госдуме, закон распространяет нормы об ответственности за публичную дискредитацию ВС РФ на добровольческие формирования, организации или физических лиц, которые оказывают содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы. 

Путин подписал закон о наказании за фейки об участниках военной операции

Согласно документу, изменения вносятся в 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил). Штраф за дискредитацию добровольцев теперь составляет для физлиц до 50 000 руб., для должностных лиц — до 200 000 руб., а для юрлиц — до 500 000 руб.

Авторами поправок стала группа депутатов во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным. В конце января с просьбой ввести ответственность за дискредитацию участников спецоперации и фейки о них к председателю Госдумы обратился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Предприниматель заявил, что вся страна «гордится своими защитниками, но есть отдельные средства массовой информации, блогеры и Telegram-каналы, которые занимаются откровенной дискредитацией добровольцев».

Путин сегодня также утвердил внесение поправок в Уголовный кодекс, которые вводят ответственность за дискредитацию участников специальной военной операции, в том числе добровольцев, а также за фейки об участниках СВО. Поправки вносятся в ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России) и ст. 280.3 УК (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил). Теперь уголовная ответственность наступает не только за дискредитацию военных и фейки о них, но и за аналогичные действия в отношении добровольцев.

Кроме того, увеличивается срок наказания. За фейки теперь предусмотрено до пяти лет лишения свободы вместо трех, максимальное наказание по статье остается тем же — до 15 лет тюрьмы. Наказание за дискредитацию также увеличивается: по первой части статьи — с трех до пяти лет лишения свободы, по второй — с пяти до семи лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных