Песков: штраф до 500 000 рублей распространяется на дискредитацию ЧВК «Вагнер»
Штраф в размере до 500 000 руб. за дискредитацию добровольческих формирований, закон о которой сегодня подписал президент РФ Владимир Путин, распространяется и на ЧВК «Вагнер», заявил пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков.
Радиостанции «Говорит Москва» он пояснил, что негосударственное вооруженное формирование относится к добровольческим.
«Безусловно. Речь идет о всех формированиях», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее сегодня Путин подписал закон о введении административной ответственности с максимальным наказанием в виде штрафа до 500 000 руб. за дискредитацию добровольцев, которые участвуют в спецоперации.
Как сообщили в Госдуме, закон распространяет нормы об ответственности за публичную дискредитацию ВС РФ на добровольческие формирования, организации или физических лиц, которые оказывают содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы.
Согласно документу, изменения вносятся в 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил). Штраф за дискредитацию добровольцев теперь составляет для физлиц до 50 000 руб., для должностных лиц — до 200 000 руб., а для юрлиц — до 500 000 руб.
Авторами поправок стала группа депутатов во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным. В конце января с просьбой ввести ответственность за дискредитацию участников спецоперации и фейки о них к председателю Госдумы обратился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Предприниматель заявил, что вся страна «гордится своими защитниками, но есть отдельные средства массовой информации, блогеры и Telegram-каналы, которые занимаются откровенной дискредитацией добровольцев».
Путин сегодня также утвердил внесение поправок в Уголовный кодекс, которые вводят ответственность за дискредитацию участников специальной военной операции, в том числе добровольцев, а также за фейки об участниках СВО. Поправки вносятся в ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России) и ст. 280.3 УК (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил). Теперь уголовная ответственность наступает не только за дискредитацию военных и фейки о них, но и за аналогичные действия в отношении добровольцев.
Кроме того, увеличивается срок наказания. За фейки теперь предусмотрено до пяти лет лишения свободы вместо трех, максимальное наказание по статье остается тем же — до 15 лет тюрьмы. Наказание за дискредитацию также увеличивается: по первой части статьи — с трех до пяти лет лишения свободы, по второй — с пяти до семи лет.