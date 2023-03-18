Песков: штраф до 500 000 рублей распространяется на дискредитацию ЧВК «Вагнер»

Путин сегодня также утвердил внесение поправок в Уголовный кодекс, которые вводят ответственность за дискредитацию участников специальной военной операции, в том числе добровольцев, а также за фейки об участниках СВО. Поправки вносятся в ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России) и ст. 280.3 УК (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил). Теперь уголовная ответственность наступает не только за дискредитацию военных и фейки о них, но и за аналогичные действия в отношении добровольцев.