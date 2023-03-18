Путин подписал закон о наказании за фейки об участниках военной операции
Президент РФ Владимир Путин утвердил внесение поправок в Уголовный кодекс, которые вводят ответственность за дискредитацию участников специальной военной операции, в том числе добровольцев, а также за фейки об участниках СВО. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Госдумы.
Путин подписал закон 18 марта, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Как сообщили в Госдуме, принятые законы распространяют нормы об ответственности за публичную дискредитацию ВС РФ на добровольческие формирования, организации или физических лиц, которые оказывают содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы. Также будет наказываться публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об участниках СВО.
15 марта Совет Федерации одобрил закон, которым вводится уголовная ответственность за дискредитацию участников спецоперации, а также за фейки о них. До этого закон приняла в третьем чтении Госдума.
Поправки вносятся в ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России) и ст. 280.3 УК (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил). Теперь уголовная ответственность наступает не только за дискредитацию военных и фейки о них, но и за аналогичные действия в отношении добровольцев.
Кроме того, увеличивается срок наказания. За фейки теперь предусмотрено до пяти лет лишения свободы вместо трех, максимальное наказание по статье остается тем же — до 15 лет тюрьмы. Наказание за дискредитацию также увеличивается: по первой части статьи — с трех до пяти лет лишения свободы, по второй — с пяти до семи лет.
Изменения также вносятся в 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил). Штраф за дискредитацию добровольцев теперь составляет для физлиц до 50 000 руб., для должностных лиц — до 200 000 руб., а для юрлиц — до 500 000 руб.
Авторами поправок стала группа депутатов во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным. В конце января с просьбой ввести ответственность за дискредитацию участников спецоперации и фейки о них к председателю Госдумы обратился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Предприниматель заявил, что вся страна «гордится своими защитниками, но есть отдельные средства массовой информации, блогеры и Telegram-каналы, которые занимаются откровенной дискредитацией добровольцев».