Госдума приняла закон о лишении свободы до 15 лет за фейки об участниках военной операции

Наказание за фейки ужесточается: в частности, лишение свободы теперь грозит до пяти лет, а не до трех. При этом максимальное наказание по этой статье будет прежним – до 15 лет лишения свободы, если фейки повлекли тяжкие последствия. Наказание за дискредитацию также увеличивается до пяти лет вместо трех, а если действия повлекли вред здоровью, массовые беспорядки, то наказание будет до семи лет лишения свободы вместо пяти.