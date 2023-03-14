Госдума приняла закон о лишении свободы до 15 лет за фейки об участниках военной операции

Госдума приняла закон о лишении свободы до 15 лет за фейки об участниках военной операцииЗа дискредитацию военных — до семи лет
Госдума приняла в третьем чтении законопроекты, содержащие поправки о лишении свободы за дискредитацию участников спецоперации, а также за фейки о добровольцах. Об этом сообщила пресс-служба ГД.
Принятые поправки вносят изменения в ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России) и ст. 280.3 УК (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил). Они предусматривают уголовное наказание за фейки и дискредитацию действий не только ВС РФ, но и добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении их задач.
Наказание за фейки ужесточается: в частности, лишение свободы теперь грозит до пяти лет, а не до трех. При этом максимальное наказание по этой статье будет прежним – до 15 лет лишения свободы, если фейки повлекли тяжкие последствия. Наказание за дискредитацию также увеличивается до пяти лет вместо трех, а если действия повлекли вред здоровью, массовые беспорядки, то наказание будет до семи лет лишения свободы вместо пяти.
В статью 20.3.3 КоАП КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил). добавляется ответственность за дискредитацию добровольческих формирований, организаций или физических лиц, которые выполняют задачи для ВС РФ. Штрафы по ней увеличиваются для физлиц с 30 000 до 50 000 руб., для должностных лиц – со 100 000 до 200 000 руб., а для юрлиц – с 300 000 до 500 000 руб.
«Все, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и граждан, защищены от провокаций и лжи. Подобные действия недопустимы», – прокомментировал принятие поправок спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Поправки в УК были внесены ко второму чтению законопроекта, по которому устанавливается уголовная ответственность за незаконное проникновение на охраняемые объекты, а в КоАП – ко второму чтению законопроекта об ответственности за распространение в СМИ сведений с инструкцией по незаконному изготовлению боеприпасов. Авторами поправок помимо Вячеслава Володина стали вице-спикер Ирина Яровая, председатели думского комитета по безопасности Василий Пискарев и комитета по обороне Андрей Картаполов.
В конце января к Володину с просьбой запретить дискредитацию и фейки об участвующих в СВО обратился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По словам предпринимателя, вся страна «гордится своими защитниками, но есть отдельные средства массовой информации, блогеры и Telegram-каналы, которые занимаются откровенной дискредитацией добровольцев».