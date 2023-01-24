Пригожин призвал запретить дискредитацию участвующих в спецоперации осужденных

Пригожин отметил, что ряд СМИ и телеканалов целенаправленно публикуют негативную информацию о добровольцах, в том числе бывших осужденных, чтобы выставить их в неприглядном свете и представить «злодеями и преступниками». В то же время, подчеркивает основатель «Вагнера», участники спецоперации «ежедневно рискуют своей жизнью и погибают за Родину».