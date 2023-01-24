Пригожин призвал запретить дискредитацию участвующих в спецоперации осужденных
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой запретить дискредитацию участвующих в СВО добровольцев, в том числе бывших осужденных. Поправки предлагается внести в УК РФ, следует из письма Пригожина, опубликованного его пресс-службой.
«Вся страна гордится своими защитниками, но есть отдельные средства массовой информации, блогеры и Telegram-каналы, которые занимаются откровенной дискредитацией добровольцев. <...> Подобную практику необходимо жестко пресечь с целью консолидации нашего общества в противостоянии внешним угрозам России», — говорится в письме.
Пригожин отметил, что ряд СМИ и телеканалов целенаправленно публикуют негативную информацию о добровольцах, в том числе бывших осужденных, чтобы выставить их в неприглядном свете и представить «злодеями и преступниками». В то же время, подчеркивает основатель «Вагнера», участники спецоперации «ежедневно рискуют своей жизнью и погибают за Родину».
По мнению Пригожина, своей деятельностью такие СМИ «помогают врагам государства».
В марте 2022 г. Госдума приняла поправки в УК РФ о фейках о военных, а также о дискредитации Вооруженных сил РФ. Максимальное наказание за нарушение ст. 207.3 УК РФ (фейки об армии) составляет 15 лет колонии. Согласно ст. 280.3 УК РФ (дискредитация ВС РФ), виновным грозит до 5 лет лишения свободы.