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Песков заявил об угрозе покушений на россиян со стороны Украины

Ведомости

Кремль не располагает информацией о возможных планах покушения на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, однако до этого Киев уже совершал покушения на российских граждан, поэтому такая угроза не исключается. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нам неизвестно. Это скорее вопрос для специальных служб. Это их профиль», — сказал он. 

Песков напомнил, что России известно о причастности Украины к ряду других покушений на россиян, а также к убийству политолога и журналистки Дарьи Дугиной. В связи с этим опасность покушений на россиян со стороны Украины существует, добавил пресс-секретарь.

Ранее сегодня член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал покушение на основателя ЧВК «Вагнер» с директором ЦРУ США Уильямом Бернсом в ходе его визита в Киев на прошлой неделе. Позже Пригожин уточнил, что он в курсе информации об обсуждении покушения на него.

В январе советник госдепа Дерек Шолле заявил, что Вашингтон обеспокоен возросшей активностью ЧВК «Вагнер» за пределами Украины, в связи с этим власти США ведут работу по нейтрализации организации. 20 января координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Вашингтон признает ЧВК «Вагнер» «международной преступной организацией», после этого минфин страны введет против нее дополнительные санкции. 

В ответ основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что что теперь «Вагнер» и американцы – коллеги. Позже в открытом письме он попросил Кирби назвать, какое именно преступление совершила организация.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных