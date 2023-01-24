Песков заявил об угрозе покушений на россиян со стороны Украины

Ранее сегодня член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал покушение на основателя ЧВК «Вагнер» с директором ЦРУ США Уильямом Бернсом в ходе его визита в Киев на прошлой неделе. Позже Пригожин уточнил, что он в курсе информации об обсуждении покушения на него.