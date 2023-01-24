Песков заявил об угрозе покушений на россиян со стороны Украины
Кремль не располагает информацией о возможных планах покушения на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, однако до этого Киев уже совершал покушения на российских граждан, поэтому такая угроза не исключается. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нам неизвестно. Это скорее вопрос для специальных служб. Это их профиль», — сказал он.
Песков напомнил, что России известно о причастности Украины к ряду других покушений на россиян, а также к убийству политолога и журналистки Дарьи Дугиной. В связи с этим опасность покушений на россиян со стороны Украины существует, добавил пресс-секретарь.
Ранее сегодня член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал покушение на основателя ЧВК «Вагнер» с директором ЦРУ США Уильямом Бернсом в ходе его визита в Киев на прошлой неделе. Позже Пригожин уточнил, что он в курсе информации об обсуждении покушения на него.
В январе советник госдепа Дерек Шолле заявил, что Вашингтон обеспокоен возросшей активностью ЧВК «Вагнер» за пределами Украины, в связи с этим власти США ведут работу по нейтрализации организации. 20 января координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Вашингтон признает ЧВК «Вагнер» «международной преступной организацией», после этого минфин страны введет против нее дополнительные санкции.
В ответ основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что что теперь «Вагнер» и американцы – коллеги. Позже в открытом письме он попросил Кирби назвать, какое именно преступление совершила организация.