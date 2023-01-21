Пригожин в открытом письме спросил у Кирби, какое преступление совершил «Вагнер»
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в открытом письме спросил у координатора Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джона Кирби, какое преступление совершила компания. Письмо было опубликовано в Telegram-канале пресс-службы Пригожина.
«У меня к вам есть вопрос: «Можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК «Вагнер»?» – говорится в опубликованном документе.
20 января Кирби сообщил, что Соединенные Штаты признают ЧВК «Вагнер» «международной преступной организацией», после чего минфин страны на следующей неделе введет против нее дополнительные санкции.
Пригожин отреагировал на заявление Кирби словами, что теперь «Вагнер» и американцы – коллеги. «Наши взаимоотношения отныне можно называть «разборкой преступных кланов», – приводила его слова пресс-служба.
9 января газета Politico со ссылкой на внутренние документы Белого дома писала, что американские власти обеспокоены возросшей активностью ЧВК «Вагнер» за пределами Украины. По данным издания, Вашингтон начал собирать данные о деятельности группы в Центральноафриканской республике, Сербии и Мали. 13 января в госдепе США заявили, что Вашингтон обеспокоен деятельностью ЧВК, в связи с этим ведется работа по ее нейтрализации.
В 2016 г. Штаты ввели санкции в отношении Пригожина, в 2017 г. под ограничения попал «Вагнер». В конце декабря 2022 г. США ужесточили санкции против организации в связи с ее участием в боевых действиях на Украине. Министерство торговли страны ввело экспортные ограничения, чтобы сделать невозможным доступ организации к ряду товаров военного назначения.
Пригожин долгое время отрицал свою причастность к формированию, однако в сентябре 2022 г. признал создание «Вагнера» в 2014 г.