Пригожин в открытом письме спросил у Кирби, какое преступление совершил «Вагнер»

В 2016 г. Штаты ввели санкции в отношении Пригожина, в 2017 г. под ограничения попал «Вагнер». В конце декабря 2022 г. США ужесточили санкции против организации в связи с ее участием в боевых действиях на Украине. Министерство торговли страны ввело экспортные ограничения, чтобы сделать невозможным доступ организации к ряду товаров военного назначения.