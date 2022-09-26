Пригожин рассказал о создании ЧВК «Вагнер» в 2014 году

По его словам, в 2014 г. он «пытался сорить деньгами», чтобы набрать группу, которая «защитит русских» в Донбассе. Он отметил, что столкнулся с большим количеством мошенников и тех, кто «нанимал добровольцев и отправлял их голыми-босыми на реальную смерть». Тогда Пригожин решил создать собственное формирование.