Пригожин рассказал о создании ЧВК «Вагнер» в 2014 году
Евгений Пригожин признал, что в 2014 г. создал группу, которая впоследствии стала называться ЧВК «Вагнер». Его слова приводит пресс-служба ГК «Конкорд».
«1 мая 2014 г. и родилась группа патриотов, которая впоследствии приобрела название БТГ "Вагнер". Исключительно благодаря их отваге и мужеству стало возможным освобождение луганского аэропорта и многих других территорий, а также коренным образом изменилась судьба ЛНР и ДНР», — рассказал Пригожин.
По его словам, в 2014 г. он «пытался сорить деньгами», чтобы набрать группу, которая «защитит русских» в Донбассе. Он отметил, что столкнулся с большим количеством мошенников и тех, кто «нанимал добровольцев и отправлял их голыми-босыми на реальную смерть». Тогда Пригожин решил создать собственное формирование.
Российский предприниматель также ответил на вопрос, почему долгое время он отрицал причастность к ЧВК «Вагнер». «Я долгое время уходил от ударов множества противников с одной главной целью — чтобы не подставить этих парней, которые являются основой русского патриотизма», — пояснил он.
Ранее Пригожин неоднократно заявлял, что не имеет отношения к группе. В июне 2021 г. он подал иск к радиостанции «Эхо Москвы» и ее руководству из-за слов на тот момент главного редактора Алексея Венедиктова (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) о связи бизнесмена с военной компанией. В августе суд в Москве признал заявления Венедиктова недостоверными.
В 2017 г. ЧКВ «Вагнер» попала под санкции США, спустя четыре года ограничительные меры ввел Евросоюз. После начала спецоперации России на Украине на «Вагнер» санкции также наложили Австралия, Япония и Канада.
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