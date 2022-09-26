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Пригожин рассказал о создании ЧВК «Вагнер» в 2014 году

Ведомости

Евгений Пригожин признал, что в 2014 г. создал группу, которая впоследствии стала называться ЧВК «Вагнер». Его слова приводит пресс-служба ГК «Конкорд».

«1 мая 2014 г. и родилась группа патриотов, которая впоследствии приобрела название БТГ "Вагнер". Исключительно благодаря их отваге и мужеству стало возможным освобождение луганского аэропорта и многих других территорий, а также коренным образом изменилась судьба ЛНР и ДНР», — рассказал Пригожин.

По его словам, в 2014 г. он «пытался сорить деньгами», чтобы набрать группу, которая «защитит русских» в Донбассе. Он отметил, что столкнулся с большим количеством мошенников и тех, кто «нанимал добровольцев и отправлял их голыми-босыми на реальную смерть». Тогда Пригожин решил создать собственное формирование. 

Российский предприниматель также ответил на вопрос, почему долгое время он отрицал причастность к ЧВК «Вагнер». «Я долгое время уходил от ударов множества противников с одной главной целью — чтобы не подставить этих парней, которые являются основой русского патриотизма», — пояснил он.

Ранее Пригожин неоднократно заявлял, что не имеет отношения к группе. В июне 2021 г. он подал иск к радиостанции «Эхо Москвы» и ее руководству из-за слов на тот момент главного редактора Алексея Венедиктова (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) о связи бизнесмена с военной компанией. В августе суд в Москве признал заявления Венедиктова недостоверными.

В 2017 г. ЧКВ «Вагнер» попала под санкции США, спустя четыре года ограничительные меры ввел Евросоюз. После начала спецоперации России на Украине на «Вагнер» санкции также наложили Австралия, Япония и Канада.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных