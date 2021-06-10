Бизнесмен Пригожин подал в суд на главреда «Эха Москвы» Венедиктова
Бизнесмен Евгений Пригожин подал в суд на главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова за то, что журналист назвал его владельцем так называемой «ЧВК Вагнер». Об этом Венедиктов написал в своем Telegram-канале.
«Евгений Пригожин подал на меня в суд за то, что я в прямом эфире назвал его «хозяином ЧВК Вагнер», — написал Венедиктов. Пресс-служба компании «Конкорд», принадлежащая Пригожину, подтвердила, что подала иск в Пресненский суд Москвы к Венедиктову, а также к главному редактору сайта радиостанции Виктору Рувинскому.
«Истец настаивает на признании несоответствующими действительности сведений о том, что Евгений Викторович является «хозяином ЧВК Вагнера», требует удаления и опровержения данной информации. В случае неудаления оспариваемых сведений, установить штраф в размере 200 тысяч рублей», — говорится в заявлении «Конкорда».
Кроме того, истец требует в случае, если суд встанет на сторону Пригожина, а радиостанция не удалит и не опровергнет эту информацию, взыскивать с ответчиков по 30 тыс. руб. в день. К сообщению прикреплено фото искового заявления.
В пресс-службе Пресненского суда «Ведомостям» однако заявили, что к ним пока не поступал иск от Пригожина против Венедиктова и Рувинского. Там предположили, что истец мог направить исковое заявление обычной почтой.