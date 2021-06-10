Бизнесмен Пригожин подал в суд на главреда «Эха Москвы» Венедиктова

«Евгений Пригожин подал на меня в суд за то, что я в прямом эфире назвал его «хозяином ЧВК Вагнер», — написал Венедиктов. Пресс-служба компании «Конкорд», принадлежащая Пригожину, подтвердила, что подала иск в Пресненский суд Москвы к Венедиктову, а также к главному редактору сайта радиостанции Виктору Рувинскому.