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Бизнесмен Пригожин подал в суд на главреда «Эха Москвы» Венедиктова

Ведомости

Бизнесмен Евгений Пригожин подал в суд на главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова за то, что журналист назвал его владельцем так называемой «ЧВК Вагнер». Об этом Венедиктов написал в своем Telegram-канале.

«Евгений Пригожин подал на меня в суд за то, что я в прямом эфире назвал его «хозяином ЧВК Вагнер», — написал Венедиктов. Пресс-служба компании «Конкорд», принадлежащая Пригожину, подтвердила, что подала иск в Пресненский суд Москвы к Венедиктову, а также к главному редактору сайта радиостанции Виктору Рувинскому.

«Истец настаивает на признании несоответствующими действительности сведений о том, что Евгений Викторович является «хозяином ЧВК Вагнера», требует удаления и опровержения данной информации. В случае неудаления оспариваемых сведений, установить штраф в размере 200 тысяч рублей», — говорится в заявлении «Конкорда».

Кроме того, истец требует в случае, если суд встанет на сторону Пригожина, а радиостанция не удалит и не опровергнет эту информацию, взыскивать с ответчиков по 30 тыс. руб. в день. К сообщению прикреплено фото искового заявления.

В пресс-службе Пресненского суда «Ведомостям» однако заявили, что к ним пока не поступал иск от Пригожина против Венедиктова и Рувинского. Там предположили, что истец мог направить исковое заявление обычной почтой.

Ранее по теме: Мосгорсуд обязал «Медузу» удалить статью о Пригожине и выплатить 80 тыс. рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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