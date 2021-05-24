Мосгорсуд обязал «Медузу» удалить статью о Пригожине и выплатить 80 тыс. рублей
Мосгорсуд обязал издание «Медуза» (включено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) и его главного редактора Ивана Колпакова удалить публикацию про бизнесмена Евгения Пригожина и выплатить ему 80 тыс. руб. по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.
«Мосгорсуд отменил решение Савеловского суда и обязал "Медузу" в 10-дневный срок удалить статью "Право на забвение Евгения Пригожина. Что хочет скрыть о себе ресторатор, обслуживавший президентов России", опубликованную 9 июня 2016 г. Издание обязали выплатить Пригожину 80 тыс. руб.», — сказал адвокат, представляющий интересы издания.
В феврале районный суд отказал в удовлетворении иска Пригожину.
23 апреля Минюст внес «Медузу» в список СМИ-иноагентов. В реестр внесена компания SIA «Medusa Project», зарегистрированная в Латвии, где находится и основной офис издания. Позднее «Медуза» подала иск в Замоскворецкий суд Москвы об обжаловании решения Минюста.