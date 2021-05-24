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Мосгорсуд обязал «Медузу» удалить статью о Пригожине и выплатить 80 тыс. рублей

Ведомости

Мосгорсуд обязал издание «Медуза» (включено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) и его главного редактора Ивана Колпакова удалить публикацию про бизнесмена Евгения Пригожина и выплатить ему 80 тыс. руб. по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

«Мосгорсуд отменил решение Савеловского суда и обязал "Медузу" в 10-дневный срок удалить статью "Право на забвение Евгения Пригожина. Что хочет скрыть о себе ресторатор, обслуживавший президентов России", опубликованную 9 июня 2016 г. Издание обязали выплатить Пригожину 80 тыс. руб.», — сказал адвокат, представляющий интересы издания.

В феврале районный суд отказал в удовлетворении иска Пригожину.

23 апреля Минюст внес «Медузу» в список СМИ-иноагентов. В реестр внесена компания SIA «Medusa Project», зарегистрированная в Латвии, где находится и основной офис издания. Позднее «Медуза» подала иск в Замоскворецкий суд Москвы об обжаловании решения Минюста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных