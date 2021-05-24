Мосгорсуд обязал «Медузу» удалить статью о Пригожине и выплатить 80 тыс. рублей

Мосгорсуд обязал издание «Медуза» (включено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) и его главного редактора Ивана Колпакова удалить публикацию про бизнесмена Евгения Пригожина и выплатить ему 80 тыс. руб. по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.