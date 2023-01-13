В госдепе сообщили о работе США по нейтрализации ЧВК «Вагнер»
Власти США обеспокоены деятельностью ЧВК «Вагнер», в связи с этим Вашингтон ведет работу по нейтрализации формирования. Об этом сообщил в ходе своего визита в Сербию советник госдепартамента Дерек Шолле, передает агентство Tanjug.
«Мы знаем, что эта группа вербует солдат как в Сербии, так и в других странах мира, и мы обеспокоены этим. Вот почему мы работаем с правительством в Белграде, а также с остальным миром, чтобы нейтрализовать их деятельность», — заявил Шолле (цитата по ТАСС).
9 января газета Politico со ссылкой на внутренние документы Белого дома также писала, что американские власти обеспокоены возросшей активностью ЧВК «Вагнер» за пределами Украины. По данным издания, Вашингтон начал собираться данные о деятельности формирования в Центральноафриканской республике, Сербии и Мали.
США ввели санкции против ЧВК «Вагнер» еще в 2017 г. В 2016 г. под ограничения также попал ее основатель Евгений Пригожин. Бизнесмен долгое время отрицал свою причастность к формированию, однако в сентябре 2022 г. признал создание «Вагнера» в 2014 г.
В конце декабря 2022 г. США ужесточили санкции против организации в связи с ее участием в боевых действиях на Украине. Министерство торговли страны ввело экспортные ограничения, чтобы сделать невозможным доступ организации к ряду товаров военного назначения.