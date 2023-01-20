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США планируют признать ЧВК «Вагнер» «международной преступной организацией»

Ведомости

В США признают ЧВК «Вагнер» «международной преступной организацией», после чего минфин страны введет против нее дополнительные санкции. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. 

«Минфин признает "Вагнер" международной преступной организацией», – сказал он (цит. по «РИА Новости»). По словам Кирби, санкции будут введены на следующей неделе. Под ограничения также попадет «система поддержки» ЧВК на нескольких континентах. 

На планы США уже отреагировал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Наконец-то теперь ЧВК "Вагнер" и американцы – коллеги. Наши взаимоотношения отныне можно называть "разборка преступных кланов"», – приводит слова Пригожина его пресс-служба.

13 января в госдепе США сообщили, что Вашингтон обеспокоен деятельностью ЧВК «Вагнер», в связи с этим ведется работа по ее нейтрализации. 9 января газета Politico со ссылкой на внутренние документы Белого дома писала, что американские власти обеспокоены возросшей активностью ЧВК «Вагнер» за пределами Украины. По данным издания, Вашингтон начал собирать данные о деятельности группы в Центральноафриканской республике, Сербии и Мали. 

США ввели санкции против ЧВК «Вагнер» еще в 2017 г. В 2016 г. под ограничения также попал ее основатель Евгений Пригожин. Бизнесмен долгое время отрицал свою причастность к формированию, однако в сентябре 2022 г. признал создание «Вагнера» в 2014 г. 

В конце декабря 2022 г. США ужесточили санкции против организации в связи с ее участием в боевых действиях на Украине. Министерство торговли страны ввело экспортные ограничения, чтобы сделать невозможным доступ организации к ряду товаров военного назначения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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