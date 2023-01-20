США планируют признать ЧВК «Вагнер» «международной преступной организацией»

США ввели санкции против ЧВК «Вагнер» еще в 2017 г. В 2016 г. под ограничения также попал ее основатель Евгений Пригожин. Бизнесмен долгое время отрицал свою причастность к формированию, однако в сентябре 2022 г. признал создание «Вагнера» в 2014 г.