Пригожин пообещал отдать Венедиктову победу в суде из-за слов о ЧВК «Вагнер»

«Было время, когда я должен был идти и судиться с Венедиктовым и другими, потому что была конспиративная необходимость говорить о том, что ЧВК «Вагнер» не существует. Сегодня, когда режим молчания о ЧВК «Вагнер» свою задачу выполнил, я с удовольствием дарю победу в этом суде товарищу Венедиктову», – заявил Пригожин.