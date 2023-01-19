Пригожин пообещал отдать Венедиктову победу в суде из-за слов о ЧВК «Вагнер»
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин решил «подарить победу» в суде экс-главреду радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов), передает пресс-служба принадлежащей ему компании «Конкорд» на странице во «ВКонтакте».
«Было время, когда я должен был идти и судиться с Венедиктовым и другими, потому что была конспиративная необходимость говорить о том, что ЧВК «Вагнер» не существует. Сегодня, когда режим молчания о ЧВК «Вагнер» свою задачу выполнил, я с удовольствием дарю победу в этом суде товарищу Венедиктову», – заявил Пригожин.
По словам бизнесмена, он не противодействовал решениям суда ранее и не пытается это делать сейчас. Кроме того, он призвал российский суд к беспристрастным решениям. «Справедливость всегда должна торжествовать, даже если справедливость на стороне Венедиктова, который длительное время был основой разложения патриотизма в России», – добавил он.
Венедиктов отреагировал на заявление Пригожина в своем Telegram-канале, написав, что «суд еще не принял решения, Евгений Викторович, суд впереди».
Пресненский районный суд Москвы сообщил, что 6 февраля в связи с новыми обстоятельствами проведет повторное заседание по иску Пригожина к Венедиктову. Суд ранее признал недостоверным утверждение Венедиктова о том, что «Пригожин является хозяином ЧВК "Вагнер", однако с тех пор истец сам в интервью подтвердил, что является основателем и руководителем этой военной организации.