Пригожин заявил о скорой блокировке YouTube в России
Американский видеохостинг YouTube в ближайшее время будет заблокирован, а те, кто продолжат им пользоваться после этого, – будут наказаны, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Его комментарий приводит пресс-служба компании «Конкорд».
По оценке Пригожина, YouTube до сих пор не был заблокирован в России главным образом потому, что в администрации президента есть якобы большое число людей, желающих поражения России в конфликте на Украине. Выступающие против закрытия видеохостинга, по его мнению, отдыхают и воспитывают детей за границей, и им важно слушать «рассказы украинских лидеров».
«А теперь я вам по секрету скажу одну вещь. Как бы ни ломали себе зубы подонки, которые делают вид, что участвуют, а на самом деле, мешают нам в спецоперации, которые носят российские флаги на 9 мая, но размещают родственников за границей и едут в Дубай играть в гольф, в ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто активно пользуются YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание, после того, как он будет запрещен», – говорится в комментарии Пригожина.
Основатель ЧВК «Вагнер» также выразил уверенность, что заменить YouTube в России могут RuTube, «ВКонтакте», «Одноклассники» и другие сервисы.
Ранее глава «Газпром-медиа» Александр Жаров в разговоре с РБК заявил, что вопрос о блокировке YouTube в России может быть рассмотрен в случае, если платформа продолжит нарушать российское законодательство. Вместе с тем Жаров подчеркнул, что RuТube пока не может полностью заменить YouTube. По словам Жарова, на RuTube не планируют загружать столько видеоконтента, сколько может предложить американский видеохостинг. Он допустил, что количество русскоязычного контента на RuTube в какой-то момент может стать «пропорциональным и, возможно, большим», однако это произойдет само собой – без блокировки YouTube или его решения покинуть Россию.
Глава Минцифры Максут Шадаев в мае 2022 г. отмечал, что российские власти не планируют закрывать YouTube. «Мы не планируем закрытие YouTube. Прежде всего, когда мы что-то ограничиваем, мы должны четко понимать, что наши пользователи не страдают», — заявил он. После этого генеральный директор видеосервиса Сьюзан Воджицки сказала, что у YouTube также нет планов уходить с российского рынка.