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Глава Минцифры заявил об отсутствии планов закрывать YouТube

Ведомости

Власти России не планируют закрывать видеохостинг YouТube, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в рамках федерального просветительского марафона общества «Знание».

«Мы не планируем закрытие YouTube. Прежде всего, когда мы что-то ограничиваем, мы должны четко понимать, что наши пользователи не страдают», — заявил Шадаев (цитата по ТАСС).

В апреле замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин сообщил, что блокировка YouТube может произойти в ближайшее время, если видеохостинг не выполнит требования РКН. В ведомстве заявили, что не будут блокировать видеохостинг, если он удалит запрещенный контент и снимет ограничения с каналов российских СМИ.

Ранее Роскомндзор заявил, что YouТube регулярно блокирует каналы российских СМИ, общественных деятелей, развлекательных и информационно-аналитических ресурсов. Под ограничениями хостинга находятся около 40 аккаунтов, в том числе RT, «России 24», Sputnik, «Звезды», РБК, НТВ и др. По мнению ведомства, YouТube — одна из ключевых площадок для распространения «лживого контента» о спецоперации России на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных