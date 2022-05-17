Глава Минцифры заявил об отсутствии планов закрывать YouТube

В апреле замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин сообщил, что блокировка YouТube может произойти в ближайшее время, если видеохостинг не выполнит требования РКН. В ведомстве заявили, что не будут блокировать видеохостинг, если он удалит запрещенный контент и снимет ограничения с каналов российских СМИ.