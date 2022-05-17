Глава Минцифры заявил об отсутствии планов закрывать YouТube
Власти России не планируют закрывать видеохостинг YouТube, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в рамках федерального просветительского марафона общества «Знание».
«Мы не планируем закрытие YouTube. Прежде всего, когда мы что-то ограничиваем, мы должны четко понимать, что наши пользователи не страдают», — заявил Шадаев (цитата по ТАСС).
В апреле замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин сообщил, что блокировка YouТube может произойти в ближайшее время, если видеохостинг не выполнит требования РКН. В ведомстве заявили, что не будут блокировать видеохостинг, если он удалит запрещенный контент и снимет ограничения с каналов российских СМИ.
Ранее Роскомндзор заявил, что YouТube регулярно блокирует каналы российских СМИ, общественных деятелей, развлекательных и информационно-аналитических ресурсов. Под ограничениями хостинга находятся около 40 аккаунтов, в том числе RT, «России 24», Sputnik, «Звезды», РБК, НТВ и др. По мнению ведомства, YouТube — одна из ключевых площадок для распространения «лживого контента» о спецоперации России на Украине.