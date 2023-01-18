Жаров назвал условие для блокировки YouTube в России

Вместе с тем Жаров подчеркнул, что RuТube пока не может полностью заменить YouTube. «YouTube — это всемирный видеопоисковик, они вместе с Google развиваются, у них рекомендательная нейронная сеть, которая создается уже восемь лет. Ты только подумал, а она уже говорит тебе: «Да-да, сейчас дам». Мы же в начале пути. Верим, что через полгода наша рекомендательная система будет уже как бы живая и достаточно умная, но все-таки это разное время развития», — сказал он.