Газета
Медиа

Жаров назвал условие для блокировки YouTube в России

Ведомости

Вопрос о блокировке американского видеохостинга YouTube в России может быть рассмотрен в случае, если платформа продолжит нарушать российское законодательство. Об этом в разговоре с РБК сообщил глава «Газпром-медиа» Александр Жаров.

«Если платформа продолжит заниматься систематическим и осознанным нарушением российского законодательства, этот вопрос [блокировку YouTube] стоит рассмотреть», — сказал он.

Вместе с тем Жаров подчеркнул, что RuТube пока не может полностью заменить YouTube. «YouTube — это всемирный видеопоисковик, они вместе с Google развиваются, у них рекомендательная нейронная сеть, которая создается уже восемь лет. Ты только подумал, а она уже говорит тебе: «Да-да, сейчас дам». Мы же в начале пути. Верим, что через полгода наша рекомендательная система будет уже как бы живая и достаточно умная, но все-таки это разное время развития», — сказал он.

По словам Жарова, на RuTube не планируют загружать столько видеоконтента, сколько может предложить американский видеохостинг. Он допустил, что количество русскоязычного контента на RuTube в какой-то момент может стать «пропорциональным и, возможно, большим», однако это произойдет само собой – без блокировки YouTube или его решения покинуть Россию. 

В июле 2022 г. член Совета при президенте РФ Игорь Ашманов высказывал мнение, что блокировка видеохостинга станет возможна, как только настроят работу отечественных платформ-аналогов — RuTube и «VK Видео».

При этом глава Минцифры Максут Шадаев в мае отмечал, что российские власти не планируют закрывать YouTube. «Мы не планируем закрытие YouTube. Прежде всего, когда мы что-то ограничиваем, мы должны четко понимать, что наши пользователи не страдают», — заявил он. После этого генеральный директор видеосервиса Сьюзан Воджицки сказала, что у YouTube также нет планов уходить с российского рынка.

Роскомнадзор подчеркивал, что видеохостинг является ключевой площадкой для распространения фейков о спецоперации России на Украине. В июле «Лига безопасного интернета» сообщила, что с 24 февраля 2022 г. было выявлено 16,6 млн недостоверных сообщений о специальной военной операции и о России. В организации подчеркнули, что 14,5% фейков приходятся на YouTube.

Ранее по теме: Минцифры: планов блокировать YouTube в России по-прежнему нет

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных