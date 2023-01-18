Жаров назвал условие для блокировки YouTube в России
«Если платформа продолжит заниматься систематическим и осознанным нарушением российского законодательства, этот вопрос [блокировку YouTube] стоит рассмотреть», — сказал он.
Вместе с тем Жаров подчеркнул, что RuТube пока не может полностью заменить YouTube. «YouTube — это всемирный видеопоисковик, они вместе с Google развиваются, у них рекомендательная нейронная сеть, которая создается уже восемь лет. Ты только подумал, а она уже говорит тебе: «Да-да, сейчас дам». Мы же в начале пути. Верим, что через полгода наша рекомендательная система будет уже как бы живая и достаточно умная, но все-таки это разное время развития», — сказал он.
По словам Жарова, на RuTube не планируют загружать столько видеоконтента, сколько может предложить американский видеохостинг. Он допустил, что количество русскоязычного контента на RuTube в какой-то момент может стать «пропорциональным и, возможно, большим», однако это произойдет само собой – без блокировки YouTube или его решения покинуть Россию.
В июле 2022 г. член Совета при президенте РФ Игорь Ашманов высказывал мнение, что блокировка видеохостинга станет возможна, как только настроят работу отечественных платформ-аналогов — RuTube и «VK Видео».
При этом глава Минцифры Максут Шадаев в мае отмечал, что российские власти не планируют закрывать YouTube. «Мы не планируем закрытие YouTube. Прежде всего, когда мы что-то ограничиваем, мы должны четко понимать, что наши пользователи не страдают», — заявил он. После этого генеральный директор видеосервиса Сьюзан Воджицки сказала, что у YouTube также нет планов уходить с российского рынка.
Роскомнадзор подчеркивал, что видеохостинг является ключевой площадкой для распространения фейков о спецоперации России на Украине. В июле «Лига безопасного интернета» сообщила, что с 24 февраля 2022 г. было выявлено 16,6 млн недостоверных сообщений о специальной военной операции и о России. В организации подчеркнули, что 14,5% фейков приходятся на YouTube.