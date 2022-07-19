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«Лига безопасного интернета» сообщила о миллионах фейков о спецоперации

Ведомости

«Лига безопасного интернет» в период с 24 февраля выявила порядка 16,6 млн фейковых сообщений о специальной военной операции, а также в частности о России, сообщает ТАСС со ссылкой на слова члена Общественной палаты России и директора лиги Екатерины Мизулиной. По ее словам, 14,5% из 16,6 млн фейков были выявлены на YouTube. Данные по иным платформам она не раскрыла.

По словам Мизулиной, сейчас у родительского сообщества вызывает «серьезные опасения» распространение опасного контента на ряде платформ. «Дети заходят посмотреть вполне безобидные ролики, и на них летит вал видео с насилием и жестокостью, фейки о спецоперации, просто ложь о нашей стране. Это происходит в YouTube, Twitch, TikTok, Wikipedia. Такого рода контент опасен для детской психики и чреват последствиями», — считает директор лиги.

4 марта Государственная дума приняла закон о наказании за фейки о военных и дискредитацию ВС РФ сразу во втором и третьем чтениях. После чего он был одобрен Совфедом и был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Нарушившим его грозит штраф до 1,5 млн руб. или до трех лет тюрьмы. Максимальное наказание по этой статье — от 10 до 15 лет лишения свободы (в случае наступления тяжких последствий). За дискредитацию использования ВС РФ предусмотрено минимальное наказание в виде штрафа от 100 000 до 300 000 руб., максимальное в виде лишения свободы до 5 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных