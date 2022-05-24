Глава YouТube заявила об отсутствии планов уходить с российского рынка
YouТube не собирается уходить из России на фоне конфликта на Украине, чтобы сохранить доступ россиян к «независимой информации», заявила во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе генеральный директор видеосервиса Сьюзан Воджицки, передают «РИА Новости».
По ее словам, информация может использоваться в качестве оружия в этом конфликте. «Мы хотим иметь возможность предоставлять независимые новости в России, чтобы среднестатистический российский житель мог бесплатно получить доступ к той же информации, что и вы в Давосе», – заявила Воджицки.
Генеральный директор YouТube отметила, что компании пришлось принять несколько серьезных решений, в том числе ограничить доступ финансируемых государством российских СМИ к сервису.
С начала спецоперации на территории Украины российские СМИ неоднократно попадали под ограничения со стороны ЕС, США и Великобритании. 2 марта Европейский союз объявил о приостановке вещания двух российских СМИ – Sputnik и RT, в том числе RT English, RT UK, RT Germany, RT France и RT Spanish. Лицензию на вещание телеканала RT также отозвали медиарегуляторы Великобритании, Австрии и Канады. Под ограничениями на YouТube находятся 36 аккаунтов, в числе которых RT, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и другие.
В апреле Роскомнадзор потребовал от компании Google отменить ограничения против YouТube-каналов российских СМИ, общественных деятелей и просветительских проектов. Как отметили в ведомстве, видеохостинг ведет «ярко выраженную антироссийскую политику» с начала спецоперации.