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Глава YouТube заявила об отсутствии планов уходить с российского рынка

Ведомости

YouТube не собирается уходить из России на фоне конфликта на Украине, чтобы сохранить доступ россиян к «независимой информации», заявила во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе генеральный директор видеосервиса Сьюзан Воджицки, передают «РИА Новости».

По ее словам, информация может использоваться в качестве оружия в этом конфликте. «Мы хотим иметь возможность предоставлять независимые новости в России, чтобы среднестатистический российский житель мог бесплатно получить доступ к той же информации, что и вы в Давосе», – заявила Воджицки.

Генеральный директор YouТube отметила, что компании пришлось принять несколько серьезных решений, в том числе ограничить доступ финансируемых государством российских СМИ к сервису.

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С начала спецоперации на территории Украины российские СМИ неоднократно попадали под ограничения со стороны ЕС, США и Великобритании. 2 марта Европейский союз объявил о приостановке вещания двух российских СМИ – Sputnik и RT, в том числе RT English, RT UK, RT Germany, RT France и RT Spanish. Лицензию на вещание телеканала RT также отозвали медиарегуляторы Великобритании, Австрии и Канады. Под ограничениями на YouТube находятся 36 аккаунтов, в числе которых RT, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и другие.

В апреле Роскомнадзор потребовал от компании Google отменить ограничения против YouТube-каналов российских СМИ, общественных деятелей и просветительских проектов. Как отметили в ведомстве, видеохостинг ведет «ярко выраженную антироссийскую политику» с начала спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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