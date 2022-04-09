Youtube заблокировал канал Госдумы «Дума ТВ»

14 марта замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин заявил, что Youtube могут заблокировать в России в ближайшее время, если сервис не начнет исполнять требования Роскомнадзора. Горелкин напомнил, что Youtube не удалил 2501 материал противозаконной и деструктивной направленности, а также проигнорировал требования РКН удалить 2387 материалов с недостоверной информацией о спецоперации в Донбассе.