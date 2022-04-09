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Youtube заблокировал канал Госдумы «Дума ТВ»

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Youtube-канал Госдумы «Дума ТВ» заблокирован, сообщается на сайте телеканала. В сообщении владельца хостинга Google говорится, что аккаунт заблокирован без возможности восстановления «в соответствии с правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций».

«Компания Google заблокировала Youtube-канал «Дума ТВ», на котором было 145 000 подписчиков. Видео, размещенные там, суммарно набрали более 100 млн просмотров», — говорится в заявлении парламентского телевидения.

Телеканал на Youtube транслировал пленарные заседания и собственные программы, передавал «эксклюзивные комментарии» депутатов, однако проект был готов к блокировке, отмечается в заявлении. Продолжить просмотр сейчас можно на других площадках: на Rutube, во «ВКонтакте» и Telegram-каналах.

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14 марта замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин заявил, что Youtube могут заблокировать в России в ближайшее время, если сервис не начнет исполнять требования Роскомнадзора. Горелкин напомнил, что Youtube не удалил 2501 материал противозаконной и деструктивной направленности, а также проигнорировал требования РКН удалить 2387 материалов с недостоверной информацией о спецоперации в Донбассе.

Роскомнадзор также обвинил Youtube в цензуре российских СМИ, государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей. Речь идет в том числе о блокировке аккаунтов или контента Russia Today, «России 24», Sputnik, «Звезды», РБК, НТВ и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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