Роскомнадзор обязал маркировать шесть сервисов Google
Роскомнадзор примет «меры понуждения» из-за нарушения российских законов к шести сервисам Google: Google Поиск, магазину приложений Google Pay, видеохостингу Youtube, музыкальному сервису Youtube Music, электронной почте Gmail и Google Chat, говорится на сайте Роскомнадзора. Первым на данные обратил внимание «Интерфакс».
Ведомство уточнило, что пользователей этих сервисов будут информировать о нарушении компанией законодательства. Также будет запрещено распространять рекламу Google или его информационного ресурса в качестве объекта рекламирования.
В Роскомнадзоре ранее заявили, что Youtube распространяет фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, и не удаляет информацию экстремистских организаций. Ведомство также обвинило Youtube в цензуре российских СМИ, государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей. Речь идет в том числе о блокировке аккаунтов или контента Russia Today, Россия 24, Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и др.
5 апреля РКН потребовал от администрации Google незамедлительно снять ограничения на поисковую выдачу официальных сайтов российских государственных органов, а также объяснить причины их введения. По данным ведомства, поисковик исключил из результатов выдачи для российской аудитории сайты Минобороны и МВД РФ.