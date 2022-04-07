Роскомнадзор обязал маркировать шесть сервисов Google

В Роскомнадзоре ранее заявили, что Youtube распространяет фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, и не удаляет информацию экстремистских организаций. Ведомство также обвинило Youtube в цензуре российских СМИ, государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей. Речь идет в том числе о блокировке аккаунтов или контента Russia Today, Россия 24, Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и др.