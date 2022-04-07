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Роскомнадзор обязал маркировать шесть сервисов Google

Ведомости

Роскомнадзор примет «меры понуждения» из-за нарушения российских законов к шести сервисам Google: Google Поиск, магазину приложений Google Pay, видеохостингу Youtube, музыкальному сервису Youtube Music, электронной почте Gmail и Google Chat, говорится на сайте Роскомнадзора. Первым на данные обратил внимание «Интерфакс».

Ведомство уточнило, что пользователей этих сервисов будут информировать о нарушении компанией законодательства. Также будет запрещено распространять рекламу Google или его информационного ресурса в качестве объекта рекламирования.

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил в Telegram, что «Яндекс» скоро запустит такое информирование, а Федеральная антимонопольная служба (ФАС) даст разъяснения для участников рекламного рынка.

В Роскомнадзоре ранее заявили, что Youtube распространяет фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, и не удаляет информацию экстремистских организаций. Ведомство также обвинило Youtube в цензуре российских СМИ, государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей. Речь идет в том числе о блокировке аккаунтов или контента Russia Today, Россия 24, Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и др.

5 апреля РКН потребовал от администрации Google незамедлительно снять ограничения на поисковую выдачу официальных сайтов российских государственных органов, а также объяснить причины их введения. По данным ведомства, поисковик исключил из результатов выдачи для российской аудитории сайты Минобороны и МВД РФ.

Ранее по теме: Роскомнадзор запретил Google рекламироваться в России
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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