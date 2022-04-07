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Роскомнадзор запретил Google рекламироваться в России

Ведомости

Роскомнадзор (РКН) ввел ограничительные меры в отношении американской Google, сообщает пресс-служба интернет-регулятора. В частности, компании запрещается распространять в России собственную рекламу и рекламу своих информационных ресурсов.

Также поисковые системы начнут маркировать Google как нарушителя российского законодательства, говорится в сообщении.

«Перечисленные меры информирующего и экономического характера в отношении американской интернет-компании Google LLC будут действовать до полного устранения иностранным лицом нарушений российского законодательства», — заявили в Роскомнадзоре.

В РКН заявили, что принадлежащий Google видеохостинг Youtube распространяет фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, и не удаляет информацию экстремистских организаций.

Ведомство также обвинило Youtube в цензуре российских СМИ, государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей. Речь идет в том числе о блокировке аккаунтов или контента Russia Today, Россия 24, Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и др.

Ранее, 5 апреля, Роскомнадзор потребовал от администрации Google незамедлительно снять ограничения на поисковую выдачу официальных сайтов российских государственных органов, а также объяснить причины их введения. По данным РКН, поисковик исключил из результатов выдачи для российской аудитории сайты Минобороны и МВД РФ.

В 2021 г. за отказ удалять запрещенный контент в отношении Google был составлен 21 протокол, сумма штрафов превысила 51 млн руб. Компания оплатила только часть из них.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных