Роскомнадзор запретил Google рекламироваться в России
Роскомнадзор (РКН) ввел ограничительные меры в отношении американской Google, сообщает пресс-служба интернет-регулятора. В частности, компании запрещается распространять в России собственную рекламу и рекламу своих информационных ресурсов.
Также поисковые системы начнут маркировать Google как нарушителя российского законодательства, говорится в сообщении.
«Перечисленные меры информирующего и экономического характера в отношении американской интернет-компании Google LLC будут действовать до полного устранения иностранным лицом нарушений российского законодательства», — заявили в Роскомнадзоре.
В РКН заявили, что принадлежащий Google видеохостинг Youtube распространяет фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, и не удаляет информацию экстремистских организаций.
Ведомство также обвинило Youtube в цензуре российских СМИ, государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей. Речь идет в том числе о блокировке аккаунтов или контента Russia Today, Россия 24, Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и др.
Ранее, 5 апреля, Роскомнадзор потребовал от администрации Google незамедлительно снять ограничения на поисковую выдачу официальных сайтов российских государственных органов, а также объяснить причины их введения. По данным РКН, поисковик исключил из результатов выдачи для российской аудитории сайты Минобороны и МВД РФ.
В 2021 г. за отказ удалять запрещенный контент в отношении Google был составлен 21 протокол, сумма штрафов превысила 51 млн руб. Компания оплатила только часть из них.