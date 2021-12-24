Владельца Facebook оштрафовали почти на 2 млрд рублей вслед за Google

Статья 13.41 Кодекса об административных правонарушениях, по которой привлекли к ответственности владельца Facebook и корпорацию Google, обязывает интернет-сервисы блокировать и удалять по требованию властей страницы с запрещенной информацией, это могут быть различные сведения, такие как продажа поддельных справок и дипломов, реклама казино, а также информация, которую суд признает экстремистской и т. п. Кроме того, речь идет о страницах с призывами к экстремизму, детским порно и информацией по употреблению наркотиков. Первые четыре части этой статьи предусматривают наказание в том случае, если нарушение зафиксировано впервые. В этом случае штраф будет составлять до 8 млн руб.