Владельца Facebook оштрафовали почти на 2 млрд рублей вслед за Google

Владельца Facebook оштрафовали почти на 2 млрд рублей вслед за GoogleНо у Google выручка в России больше, и его штраф составил 7,2 млрд рублей
Мировой суд по Таганскому району в пятницу, 24 декабря, постановил оштрафовать на 1,9 млрд руб. за неудаление запрещенной информации владельца Facebook, WhatsApp и Instagram — компанию Meta. Ранее аналогичное решение по оборотному штрафу было вынесено в отношении Google.
«Meta Platforms Inc (прежнее название Facebook Inc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 990 984 950 руб.», – сообщил представитель суда.
Какую именно часть оборота компании в России – 1/10 или 1/20 – использовал суд для расчета размера штрафа, представитель инстанции не уточнил.
Представители Facebook на момент публикации не ответили на запрос «Ведомостей».
Протокол о соответствующем нарушении Роскомнадзор составил в отношении владельца Facebook еще в октябре. Как отмечали тогда в регуляторе, на тот момент администрация соцсетей Facebook и Instagram не удалила «свыше 2000 противоправных материалов, в том числе содержащих детскую порнографию, суицидальный, пронаркотический, экстремистский контент». Тогда же ведомство составило протокол в отношении Google.
«Материалы, которые приведены в протоколах, – малая часть массива контента, который нарушает российское законодательство. На текущий момент неудаленными остается более 2000 материалов в Facebook и Instagram», – сообщил «Ведомостям» представитель Роскомнадзора. По его словам, всего в 2021 г. Роскомнадзором составлено 23 протокола в отношении владельца Facebook, назначенная судом сумма штрафов – 83 млн руб. «У Google неудаленными остаются более 2600 материалов, в 2021 г. составлен 21 протокол, сумма штрафов – 51,5 млн руб.», – отметил представитель Роскомнадзора.
В отличие от Google, у которого есть действующее в России юридическое лицо ООО «Гугл», у Meta юрлица нет, поэтому в открытых источниках доходы корпорации в России не раскрываются. Основную часть заработка Meta в России формирует именно ее рекламная выручка, сказал «Ведомостям» Карен Казарян, директор «Института исследований интернета». В данный момент Meta оказывает в России рекламные услуги через компанию Facebook Ireland Ltd, уточнили газете два источника в рекламных группах.
Выручку компании в России «Ведомостям» осенью оценивала Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета. По ее словам, доходы Meta в России за прошлый год составили порядка 40 млрд руб. Таким образом, штраф в 1/20–1/10 оборота компании прогнозировался в размере 2-4 млрд руб. В то же время источник «Ведомостей» на рекламном рынке дает более скромную оценку доходов владельца Facebook от рекламы – порядка 26-28 млрд руб. в 2020 г.
Статья 13.41 Кодекса об административных правонарушениях, по которой привлекли к ответственности владельца Facebook и корпорацию Google, обязывает интернет-сервисы блокировать и удалять по требованию властей страницы с запрещенной информацией, это могут быть различные сведения, такие как продажа поддельных справок и дипломов, реклама казино, а также информация, которую суд признает экстремистской и т. п. Кроме того, речь идет о страницах с призывами к экстремизму, детским порно и информацией по употреблению наркотиков. Первые четыре части этой статьи предусматривают наказание в том случае, если нарушение зафиксировано впервые. В этом случае штраф будет составлять до 8 млн руб.
Meta и Google же привлекаются по пятой части этой статьи. Она распространяются уже на повторные нарушения. И в этом случае для юрлица штраф может составлять 1/20–1/10 годового дохода компании, предшествовавшего году нарушения. Самый большой штраф – ⅕ годовой выручки компании – предусмотрен по нарушениям шестой части статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях: это повторные неудаления призывов к экстремизму, детского порно и информации о наркотиках.
Как отмечают опрошенные «Ведомостями» юристы, решения судов по оборотным штрафам в отношении зарубежных интернет-платформ из-за неудаления запрещенного контента пока не принимались, соответственно, нет и практики на случай, если компании не станут их платить. Но в возможности блокировки их сервисов или же уходе компаний из России эксперты сомневаются.
Решения суда об оборотных штрафах для Google и Facebook могут вызвать общественный резонанс, предполагает юрист Forward Legal Олесь Груздев.
Их российские дочерние компании вынуждены будут найти средства для погашения этих штрафов, в противном случае, отмечает эксперт, судебные приставы могут заблокировать счета компаний, при помощи которых они ведут операционную деятельность в России, что может фактически парализовать их работу здесь.
Нынешнее решение суда – это лишь частный случай большого процесса, считает Карен Казарян, директор «Института исследований интернета». «Между компаниями и российскими властями ведется диалог. Вряд ли кто-либо из сторон решит сейчас все испортить», – говорит он. Поэтому возможность блокировки сервисов или ухода компаний из России маловероятна, скорее, компании попадут под действие закона «о приземлении» зарубежных интернет-платформ в России, резюмирует Казарян.
Это, в частности, такие меры, как запрет российским лицам рекламироваться на ресурсе-нарушителе, специальные предупреждения, которые провайдеры должны показывать при переходе на ресурс, напоминает Роман Янковский, член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России. Наиболее вероятной санкцией в случае неуплаты штрафов может стать замедление сервисов, предполагает глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
В то же время блокировка или замедление работы сайтов не связаны с уплатой или неуплатой компаниями штрафов, эти меры предпринимаются именно в связи с неудалением нарушающей закон информации, обратила внимание Александра Орехович, директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ).