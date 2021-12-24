Google оштрафован на 7 млрд рублей за неудаление запрещенной информации

Google оштрафован на 7 млрд рублей за неудаление запрещенной информацииРоссийский суд впервые принял решение об оборотном штрафе для IT-компаний
Мировой суд по Таганскому району оштрафовал Google на более чем 7 млрд руб. по делу о неудалении запрещенной информации, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Таганского районного суда Москвы. Это первое решение суда в России по делам об оборотных штрафах для IT-компаний.
«Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 руб. 00 коп.», – сообщил представитель суда.
В пресс-службе Google и Роскомнадзора на момент публикации не ответили на запрос «Ведомостей» по решению суда.
«К оборотному штрафу иностранные IT-корпорации ранее не привлекались. Поэтому если это решение не будет оспорено, то это будет рекордный штраф в России для иностранных сервисов», – говорит руководитель направления «разрешение IT & IP споров» юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. Он отметил, что это решение можно назвать еще одним шагом к принуждению иностранных платформ к сотрудничеству с российскими органами власти.
Протокол в отношении Google Роскомнадзор составил в конце октября, в начале декабря он был направлен в суд. Как сообщали тогда в Роскомнадзоре, претензии регулятора вызвали страницы на принадлежащем Google видеохостинге YouTube. Всего в 2021 г. российский суд рассмотрел 16 протоколов за неудаление противоправной информации на этой платформе, по этим делам Google был оштрафован на 37,5 млн руб., однако около 2600 материалов так и не были удалены.
Как сообщали ранее источники «Ведомостей», в России Google осуществляет рекламные продажи через через российское юридическое лицо ООО «Гугл». По данным СПАРК, эта компания в 2020 г. заработала около 85 млрд руб. Нерекламую же выручку корпорации генерируют шесть зарубежных компаний: Google Commerce, Google Voice, Google Cloud Emea, ITA Software Technologies, Charleston Road Registry и Chronicle Security Ireland, говорил один из источников газеты. Все вместе они зарабатывают порядка 50 млрд руб. в России. Таким образом, с учетом рекламных и нерекламных доходов выручка Google в России в 2020 г. по меньшей мере могла составить около 135 млрд руб.
Статья 13.41 КоАП РФ обязывает соцсети и провайдеров блокировать и удалять по требованию властей страницы с запрещенной информацией, это могут быть различные сведения, такие как продажа поддельных справок и дипломов, реклама казино, а также информация, которую суд признает экстремистской, и т. п., кроме того, речь идет о страницах с призывами к экстремизму, детским порно и информацией по употреблению наркотиков. Первые четыре части этой статьи предусматривают наказание в том случае, если нарушение зафиксировано впервые. В этом случае штраф будет составлять до 8 млн руб.
Google же привлекается по пятой части этой статьи. Она распространяются уже на повторные нарушения. И в этом случае для юрлица штраф может составлять 1/20-1/10 годового дохода компании, предшествовавшего году нарушения. Самый большой штраф – ⅕ годовой выручки компании – предусмотрен по нарушениям шестой части статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях: это повторные неудаления призывов к экстремизму, детского порно и информации о наркотиках.
Эти требования по блокировке и удалению запрещенного контента к интернет-сервисам, как и ответственность за их невыполнение, появились в законодательстве около года назад и пока компании штрафовались только за впервые совершенные нарушения, обращает внимание Роман Янковский, член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России. Он отметил, что в дальнейшем, если компания не оплатит штраф, она может попасть под нормы так называемого закона «о приземлении».
«В нем есть такие меры, как запрет российским лицам рекламироваться на ресурсе-нарушителе, специальные предупреждения, которые провайдеры должны показывать при переходе на ресурс, и т. п.», – сказал юрист, отметив, что пока этот закон не применяется.
Нормы закона «о приземлении» упоминал и президент России Владимир Путин на своей пресс-конференции 23 декабря. Как отмечал глава государства, эти меры вводятся в России для того, чтобы крупнейшие ИТ-платформы уделяли большее внимание не извлечению прибыли, а безопасности детей. По мнению Путина, именно с публикациями в интернете экстремистского и суицидального контента связаны трагические случаи нападения в российских образовательных учреждениях.