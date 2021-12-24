Google оштрафован на 7 млрд рублей за неудаление запрещенной информации

Статья 13.41 КоАП РФ обязывает соцсети и провайдеров блокировать и удалять по требованию властей страницы с запрещенной информацией, это могут быть различные сведения, такие как продажа поддельных справок и дипломов, реклама казино, а также информация, которую суд признает экстремистской, и т. п., кроме того, речь идет о страницах с призывами к экстремизму, детским порно и информацией по употреблению наркотиков. Первые четыре части этой статьи предусматривают наказание в том случае, если нарушение зафиксировано впервые. В этом случае штраф будет составлять до 8 млн руб.