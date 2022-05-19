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Роскомнадзор выявил более 80 фактов цензуры российских СМИ и ресурсов

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Роскомнадзор зафиксировал более 80 фактов цензуры со стороны иностранных интернет-площадок в отношении СМИ РФ, общественных организаций и деятелей, заявил замглавы ведомства Вадим Субботин. 

«82 факта мы выявили на сегодняшний день цензурирования со стороны интернет-площадок наших СМИ, материалов, аккаунтов. В основном это средства массовой информации», — отметил Субботин (цитата по «Интерфакс»). По его словам, цензуре подверглись также общественные деятели и организации.

В апреле ведомство потребовало от компании Google отменить ограничения против Youtube-каналов российских СМИ, общественных деятелей и просветительских проектов. Как отметили в Роскомнадзоре, видеохостинг ведет «ярко выраженную антироссийскую политику» с момента начала военной спецоперации на территории Украины. 

С начала специальной военной операции на территории Украины российские СМИ неоднократно попадали под ограничения со стороны ЕС, США и Великобритании. 2 марта Европейский союз объявил о приостановке вещания двух российских СМИ – Sputnik и RT, в том числе RT English, RT UK, RT Germany, RT France и RT Spanish. В сообщении на сайте Европейского совета говорилось, что мера будет действовать до тех пор, пока Россия не прекратит военные действия на Украине. Лицензию на вещание телеканала RT также отозвали медиарегуляторы Великобритании, Австрии и Канады. Под ограничениями на YouTube находятся 36 аккаунтов, в числе которых RT, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и другие.

Роскомнадзор, в свою очередь, заблокировал доступ к более 40 сайтам СМИ, а также к соцсетям Twitter, Facebook и Instagram (последние две принадлежат американской компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России; Facebook и Instagram признаны в России экстремистскими и заблокированы). В число заблокированных СМИ попали «Медиазона» (внесена в реестр СМИ-иноагентов), «Дождь» (признан Минюстом СМИ-иноагентом), «Холод» (его основатель и главный редактор Таисия Бекбулатова признана иноагентом), Bild и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных