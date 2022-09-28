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Минцифры: планов блокировать YouTube в России по-прежнему нет

Ведомости

Российские власти по-прежнему не планируют блокировать видеохостинг YouTube на территории страны, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

«У нас по-прежнему нет планов закрывать YouTube», – приводит его слова Telegram-канал ведомства.

В мае Шадаев уже отмечал, что российские власти не планируют закрывать YouTube, по его словам, при введении блокировок ведомство должно понимать, что российские пользователи не пострадают. После чего генеральный директор видеосервиса Сьюзан Воджицки сказала, что у YouTube также нет планов уходить с российского рынка. 

При этом, например, член Совета при президенте РФ Игорь Ашманов высказывал мнение, что блокировка видеохостинга станет возможна, как только настроят работу отечественных платформ-аналогов — RuTube и «VK Видео».

Ранее Мировой суд Таганского района Москвы оставил без изменений решение о взыскании с американской корпорации Google оборотного штрафа в размере 21,7 млрд руб. за повторное неудаление противоправных материалов на YouTube, в которых содержалась недостоверная информация о ходе специальной военной операции на Украине, дискредитирующая Вооруженные силы РФ, а также пропаганда экстремизма и инструкции по изготовлению взрывчатых веществ, отмечала тогда пресс-служба Роскомнадзора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных