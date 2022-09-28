Минцифры: планов блокировать YouTube в России по-прежнему нет
Российские власти по-прежнему не планируют блокировать видеохостинг YouTube на территории страны, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
«У нас по-прежнему нет планов закрывать YouTube», – приводит его слова Telegram-канал ведомства.
В мае Шадаев уже отмечал, что российские власти не планируют закрывать YouTube, по его словам, при введении блокировок ведомство должно понимать, что российские пользователи не пострадают. После чего генеральный директор видеосервиса Сьюзан Воджицки сказала, что у YouTube также нет планов уходить с российского рынка.
При этом, например, член Совета при президенте РФ Игорь Ашманов высказывал мнение, что блокировка видеохостинга станет возможна, как только настроят работу отечественных платформ-аналогов — RuTube и «VK Видео».
Ранее Мировой суд Таганского района Москвы оставил без изменений решение о взыскании с американской корпорации Google оборотного штрафа в размере 21,7 млрд руб. за повторное неудаление противоправных материалов на YouTube, в которых содержалась недостоверная информация о ходе специальной военной операции на Украине, дискредитирующая Вооруженные силы РФ, а также пропаганда экстремизма и инструкции по изготовлению взрывчатых веществ, отмечала тогда пресс-служба Роскомнадзора.
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