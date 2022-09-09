Суд утвердил оборотный штраф для Google в 21,7 млрд рублей

Также Google была оштрафована на несколько десятков миллионов рублей за неудаление запрещенного контента. В частности, всего в 2021 г. Роскомнадзор составил в отношении компании 21 протокол, сумма штрафов достигла 58 млн руб., Google не удалила более 2600 материалов. В феврале 2022 г. компанию снова оштрафовали на 3,5 млн руб. за отказ удалить контент, признанный противоправным в России, через месяц Google оштрафовали на 11 млн руб. за распространение на Youtube фейковой информации о жертвах среди мирного населения и потерях Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции на Украине.