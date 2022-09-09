Суд утвердил оборотный штраф для Google в 21,7 млрд рублей
Мировой суд Таганского района Москвы оставил без изменений решение о взыскании с американской корпорации Google оборотного штрафа в размере 21,7 млрд руб. за повторное неудаление противоправной информации, передает «Интерфакс». Уточняется, что эта сумма штрафа составляет 10% от годовой выручки компании в России.
Уточняется, что компания была привлечена к ответственности из-за повторного неудаления материалов на видеосервисе YouTube, в которых содержалась недостоверная информация о ходе специальной военной операции на Украине, дискредитирующая Вооруженные силы Российской Федерации, а также пропаганда экстремизма и инструкции по изготовлению взрывчатых веществ, отмечала тогда пресс-служба Роскомнадзора.
За повторное неудаление противоправной информации (ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ) размер оборотного штрафа для компаний составляет от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено правонарушение.
Это второй оборотный штраф в отношении американской компании, он был назначен 18 июля. В декабре 2021 г. этот же суд постановил взыскать с корпорации в России около 7,2 млрд руб. штрафа. В дальнейшем Google оспаривал это решение, но оно осталось в силе в апелляционной инстанции. Этот штраф был полностью взыскан с Google, отмечал ранее Роскомнадзор.
Компания должна была добровольно выплатить его до 19 марта, однако не сделала этого, и 29 апреля судебные приставы возбудили исполнительное производство для взыскания штрафа.
Также Google была оштрафована на несколько десятков миллионов рублей за неудаление запрещенного контента. В частности, всего в 2021 г. Роскомнадзор составил в отношении компании 21 протокол, сумма штрафов достигла 58 млн руб., Google не удалила более 2600 материалов. В феврале 2022 г. компанию снова оштрафовали на 3,5 млн руб. за отказ удалить контент, признанный противоправным в России, через месяц Google оштрафовали на 11 млн руб. за распространение на Youtube фейковой информации о жертвах среди мирного населения и потерях Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции на Украине.
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