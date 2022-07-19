Член СПЧ заявил, что YouTube в России могут заблокировать к осени

«Нам нужно рассчитывать на то, что он [YouTube] все-таки будет заблокирован. Вот только что его владельца оштрафовали в очередной раз за то, что он не удаляет [запрещенный] контент. Это когда-нибудь кончится. Я думаю, это кончится к осени, когда и Rutube нормально заработает, видео во "В контакте" станет более или менее самостоятельным хостингом. Когда начнется нормальная работа этих сервисов, появится замена [YouTube]», — цитирует члена СПЧ ТАСС.