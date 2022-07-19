Член СПЧ заявил, что YouTube в России могут заблокировать к осени
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, президент исследовательской и технологической компании «Крибрум» Игорь Ашманов рассказал, что видеохостинг YouTube может быть заблокирован в России к осени. Об этом он заявил во время выступления на круглом столе в Общественной палате по теме угроз для несовершеннолетних пользователей интернета.
Ашманов отметил, что блокировка видеохостинга станет возможна, как только настроят работу отечественных платформ-аналогов — RuTube и «VK Видео».
«Нам нужно рассчитывать на то, что он [YouTube] все-таки будет заблокирован. Вот только что его владельца оштрафовали в очередной раз за то, что он не удаляет [запрещенный] контент. Это когда-нибудь кончится. Я думаю, это кончится к осени, когда и Rutube нормально заработает, видео во "В контакте" станет более или менее самостоятельным хостингом. Когда начнется нормальная работа этих сервисов, появится замена [YouTube]», — цитирует члена СПЧ ТАСС.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев отмечал, что российские власти не планируют закрывать YouTube. «Мы не планируем закрытие YouTube. Прежде всего, когда мы что-то ограничиваем, мы должны четко понимать, что наши пользователи не страдают», — заявил он. После чего генеральный директор видеосервиса Сьюзан Воджицки сказала, что у YouTube также нет планов уходить с российского рынка.
В апреле замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин сообщил, что блокировка YouТube может произойти в ближайшее время, если видеохостинг не выполнит требования Роскомнадзора. Претензии РКН к платформе заключались в систематической блокировке каналов российских СМИ, общественных деятелей, развлекательных и информационно-аналитических ресурсов. Тогда YouTube ограничил доступ в том числе к аккаунтам RT, «России 24», Sputnik, «Звезды», РБК и НТВ.
Роскомнадзор подчеркивал, что видеохостинг является ключевой площадкой для распространения фейков о спецоперации России на Украине. В июле «Лига безопасного интернета» сообщила, что с 24 февраля было выявлено 16,6 млн недостоверных сообщений о специальной военной операции и о России. В организации подчеркнули, что 14,5% фейков приходятся на YouTube.
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