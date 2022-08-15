Rutube могут не пустить даже в Белоруссию и Казахстан

Rutube могут не пустить даже в Белоруссию и КазахстанApple требует, чтобы российский видеосервис не выходил за границы страны
Российский видеохостинг Rutube лишь частично выполнил требование американской компании Apple по вводу жесткой цензуры для российских государственных СМИ. Apple потребовала скрыть контент госСМИ в приложении Rutube, размещенном в брендовом магазине AppStore, или ограничить доступ к видеохостингу для всех пользователей, кроме российских, сообщил 15 августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу Rutube. На выполнение этих условий Apple выделила две недели, в противном случае американская компания готова удалить приложение видеохостинга.
Но команда Rutube уже ограничила доступ к приложению в AppStore для новых пользователей из других стран, кроме России, Казахстана и Белоруссии, при этом для текущих пользователей обновления, вероятно, будут доступны, говорит представитель компании. «На такой шаг разработчики вынуждены идти, чтобы дать пользователям новый функционал, который они ждут», – говорит он. Представитель Rutube также уточняет, что видеохостинг пока не направил официальный ответ Apple.
В недружественных странах, поддержавших санкции против РФ, доступ к контенту российских госСМИ с начала СВО на Украине неоднократно ограничивался. В феврале Google и Meta (компания признана экстремистской и запрещена на территории России) закрыли для них возможности монетизации. В марте Youtube (принадлежит Google) заблокировал каналы российских СМИ, среди них – МИА «Россия сегодня», ТАСС, ВГТРК, «Первый канал», НТВ и др. В том же месяце ограничения ввел музыкальный сервис Spotify, прекративший доступ к подкастам отечественных госСМИ.
Решение, которое приняло руководство Rutube в этой ситуации, не повлияет на стратегию развития видеохостинга и его среднесуточные охваты (представитель Rutube не раскрыл актуальные показатели. – «Ведомости»), думает директор Института исследований интернета Карен Казарян. «Для Rutube не так важна зарубежная аудитория, он уже давно ориентируется преимущественно на российский рынок», – отметил он.
Опрошенные «Ведомостями» юристы считают, что локализация Rutube – это компромисс для компании Apple и видеохостинга.
С одной стороны, Apple, являясь резидентом недружественной страны, последовательно поддерживает политику односторонних рестрикций, а с другой, в компании понимают, что полное удаление приложения из AppStore повлечет за собой определенные убытки, объясняет руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин. Но Apple, по мнению юриста, не согласится на то, чтобы видеохостинг остался доступен не только в России, но и в Белоруссии и Казахстане. «Компания [Apple] традиционно крайне ревниво относится к своей инфраструктуре, и невыполнение подобных требований дословно зачастую воспринимается ею как нарушение», – поясняет он.
Западные страны могут применять в отношении Apple вторичные санкции, если в брендовом магазине компании останутся доступны приложения с контентом российским госСМИ, именно от этого компания хочет себя обезопасить, оппонирует ему управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко. «Власти Казахстана и Белоруссии накладывать санкции на Apple по этой причине, конечно, не будут, а значит, такой вариант компанию устроит», – уверен он.