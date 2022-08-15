Rutube могут не пустить даже в Белоруссию и Казахстан

С одной стороны, Apple, являясь резидентом недружественной страны, последовательно поддерживает политику односторонних рестрикций, а с другой, в компании понимают, что полное удаление приложения из AppStore повлечет за собой определенные убытки, объясняет руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин. Но Apple, по мнению юриста, не согласится на то, чтобы видеохостинг остался доступен не только в России, но и в Белоруссии и Казахстане. «Компания [Apple] традиционно крайне ревниво относится к своей инфраструктуре, и невыполнение подобных требований дословно зачастую воспринимается ею как нарушение», – поясняет он.