Служба безопасности Rutube не знала о хакерах в системе на протяжении двух месяцев

«Rutube взломали заблаговременно: первые следы компрометации относятся к началу весны. Это была именно целевая хакерская атака, нацеленная на нанесение максимального и долговременного урона сервису», — сообщил «Ведомостям» гендиректор Positive Technologies Денис Баранов. Он уточнил, что всё это время, вплоть до 9 мая, когда произошла активная фаза взлома, хакеры не проявляли себя, изучая внутреннее функционирование сервиса. В День Победы же они решили «выключить всем телевизоры». «К этому моменту они изучили инфраструктуру и четко выделили виртуальные машины, задействованные в обеспечении работы сервиса, и удаляли именно их», — рассказал Баранов.