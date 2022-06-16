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Технологии

Служба безопасности Rutube не знала о хакерах в системе на протяжении двух месяцев

Хакеры взломали сервис еще в марте и два месяца изучали работу сервиса
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Максим Стулов / Ведомости

Российский видеохостинг Rutube, массовый сбой которого произошел на 9 мая, взломали еще в марте, сообщил «Ведомостям» Денис Баранов, гендиректор компании Positive Technologies, которую Rutube привлек для расследования и устранения последствий инцидента.

«Rutube взломали заблаговременно: первые следы компрометации относятся к началу весны. Это была именно целевая хакерская атака, нацеленная на нанесение максимального и долговременного урона сервису», — сообщил «Ведомостям» гендиректор Positive Technologies Денис Баранов. Он уточнил, что всё это время, вплоть до 9 мая, когда произошла активная фаза взлома, хакеры не проявляли себя, изучая внутреннее функционирование сервиса. В День Победы же они решили «выключить всем телевизоры». «К этому моменту они изучили инфраструктуру и четко выделили виртуальные машины, задействованные в обеспечении работы сервиса, и удаляли именно их», — рассказал Баранов.

По его словам, результат атаки мог быть гораздо масштабнее, но этому помешали сами сотрудники Rutube. «Очень хорошо сработала IT-служба: как только они заметили воздействие на ряд элементов инфраструктуры, то сразу же стали их отключать и изолировать, стараясь опередить хакеров, удалявших виртуальные машины», — добавил гендиректор Positive Technologies.

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Целью хакеров было нанесение максимального и долговременного урона сервису, подчеркнул эксперт, они не стремились извлечь выгоду из атаки. Доступ к системе Rutube хакеры получили, взломав учетные записи сотрудников.

9 мая российский видеохостинг Rutube подвергся крупнейшей в истории компании хакерской атаке, сервис оставался недоступен несколько суток. При этом в компании заявляли, что данные пользователей платформы не попали под контроль злоумышленников, была полностью сохранена библиотека контента на сервисе, а его исходный код не был утрачен. В дальнейшем сервис сообщил, что обратился в правоохранительные органы по факту инцидента.

После этого Rutube привлек крупнейшие компании по кибербезопасности, которые занимались расследованием инцидента и устранением последствий атаки. Среди них были Positive Technologies, «Лаборатория Касперского» и др.

«Ведомости» направили запрос представителю Rutube.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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