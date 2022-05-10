Rutube опроверг данные об утере исходного кода сайта после взлома
Российский видеохостинг Rutube опроверг информацию об утере исходного кода сайта в результате хакерской атаки, которая произошла в ночь с 8 на 9 мая, сообщили в пресс-службе компании.
Там уточнили, что Rutube столкнулся с сильнейшей кибератакой в истории существования видеохостинга и что из-за большого объема данных восстановление «потребует больше времени, чем изначально предполагали инженеры».
«Мрачные прогнозы не имеют ничего общего с настоящим положением дел: исходный код доступен, библиотека цела. Сейчас идет процесс по восстановлению сегментов файловой системы удаленных сред и баз на части серверов», — заявили в Rutube.
Помимо видеохостинга хакерской атаке подверглись платные каналы – МТС/KION, НТВ+, Ростелеком/Wink и программа передач в расписании «Яндекса» – вместо Парада Победы в расписании телеканалов появился антивоенный текст. Пресс-служба Rutube сообщала, что в ночь на 9 мая произошла APT-атака (целевая продолжительная атака повышенной сложности).
В середине марта неизвестные хакеры взломали сайты российских арбитражных судов – вместо данных они разместили послание с нецензурными выражениями в адрес президента России Владимира Путина и россиян в связи с военной операцией на Украине. 28 февраля хакерская группировка Anonymous взломала сайты нескольких российских СМИ и информационного агентства ТАСС.