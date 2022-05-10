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Rutube опроверг данные об утере исходного кода сайта после взлома

Ведомости

Российский видеохостинг Rutube опроверг информацию об утере исходного кода сайта в результате хакерской атаки, которая произошла в ночь с 8 на 9 мая, сообщили в пресс-службе компании.

Там уточнили, что Rutube столкнулся с сильнейшей кибератакой в истории существования видеохостинга и что из-за большого объема данных восстановление «потребует больше времени, чем изначально предполагали инженеры».

«Мрачные прогнозы не имеют ничего общего с настоящим положением дел: исходный код доступен, библиотека цела. Сейчас идет процесс по восстановлению сегментов файловой системы удаленных сред и баз на части серверов», — заявили в Rutube.

Помимо видеохостинга хакерской атаке подверглись платные каналы – МТС/KION, НТВ+, Ростелеком/Wink и программа передач в расписании «Яндекса» – вместо Парада Победы в расписании телеканалов появился антивоенный текст. Пресс-служба Rutube сообщала, что в ночь на 9 мая произошла APT-атака (целевая продолжительная атака повышенной сложности).

В середине марта неизвестные хакеры взломали сайты российских арбитражных судов – вместо данных они разместили послание с нецензурными выражениями в адрес президента России Владимира Путина и россиян в связи с военной операцией на Украине. 28 февраля хакерская группировка Anonymous взломала сайты нескольких российских СМИ и информационного агентства ТАСС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных