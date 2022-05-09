Хакеры в ночь на 9 мая взломали платные телеканалы и Rutube

Пресс-служба Rutube сообщила изданию, что в ночь на 9 мая произошла APT-атака (целевая продолжительная атака повышенной сложности). «Майский инцидент стал самым сильным по мощности и привел к потере доступа к платформе», — рассказали в видеохостинге, добавив, что третьи лица не получили доступ к видеоархиву, а вся библиотека сохранена на сервисе.