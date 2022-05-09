Хакеры в ночь на 9 мая взломали платные телеканалы и Rutube
О взломе электронных программных гидов операторов платного телевидения сообщила в своем Telegram-канале Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ). По ее данным, взломан «Сервис-ТВ», передающий EPG (текстовая программа передач на сутки) операторам платного ТВ.
«Вроде задело МТС/KION, НТВ+, Ростелеком/Wink (список уточняется)», — говорится в сообщении. Скриншоты взломанных EPG не стали размещать «по понятным причинам», добавили в ассоциации.
«РБК-Тюмень» со ссылкой на пользователей сообщил, что по телевизору «бегущей строкой» можно было увидеть антивоенные надписи, их транслировали в том числе на детских телеканалах. В частности, взлом коснулся канала San Porto, который транслирует многосерийные фильмы и познавательные передачи.
«Надписи экстремистского характера» могли появиться из-за кибератаки, передает курганское издание 45. ru со ссылкой на заявление пресс-службы МТС-Сибирь. Последствия взлома устраняются, сообщили там.
В программе передач «Яндекса» у «Первого канала» и «России-1» вместо Парада Победы появился антивоенный текст, отмечает РБК. В пресс-службе «Яндекса» заявили, что отключили обновление данных «сразу после сигнала от поставщика об их некорректном содержании».
Пресс-служба Rutube сообщила изданию, что в ночь на 9 мая произошла APT-атака (целевая продолжительная атака повышенной сложности). «Майский инцидент стал самым сильным по мощности и привел к потере доступа к платформе», — рассказали в видеохостинге, добавив, что третьи лица не получили доступ к видеоархиву, а вся библиотека сохранена на сервисе.
В середине марта неизвестные хакеры взломали сайты российских арбитражных судов. Информация на главных страницах сайтов оказалась недоступна, а вместо данных злоумышленники разместили послание с нецензурными выражениями в адрес президента РФ Владимира Путина и россиян в связи с военной операцией на Украине.
28 февраля хакерская группировка Anonymous взломала сайты информационного агентства ТАСС и некоторых других российских СМИ, включая «Коммерсантъ», РБК, «Известия», Forbes и «Фонтанку».