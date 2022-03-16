Хакеры взломали сайты российских арбитражных судов
Неизвестные хакеры утром 16 марта взломали сайты российских арбитражных судов, сообщила представитель Арбитражного суда Амурской области Елена Горлова.
«Взломаны заглавные страницы сайтов, на рабочий процесс суда это не повлияло. Картотека находится в рабочем состоянии. Такая ситуация во многих регионах, на Дальнем Востоке, насколько мне известно, не затронут сайт Камчатки», — пояснила Горлова (цитата по «Интерфаксу»).
Как передает РБК, около 5:00 мск информация на главных страницах сайтов оказалась недоступна, а вместо данных злоумышленники разместили послание с нецензурными выражениями в адрес президента РФ Владимира Путина и россиян в связи с военной операцией на Украине. По состоянию на 5:30 мск атаке также подверглись сайты арбитражных судов Москвы, Приморья и других регионов.
На 9:30 недоступны сайты в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти, а также на Дальнем Востоке, Сибири, Урале и в других регионах. В отличие от судов общей юрисдикции, все сайты арбитражных судов находятся на единой московской платформе, поэтому атака затронула только их.
24 февраля, в первый день российской операции на Украине, созданный ФСБ Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам предупредил об угрозе увеличения интенсивности кибератак на российские информационные ресурсы, в том числе объекты критической информационной инфраструктуры.