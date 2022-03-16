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Хакеры взломали сайты российских арбитражных судов

Ведомости

Неизвестные хакеры утром 16 марта взломали сайты российских арбитражных судов, сообщила представитель Арбитражного суда Амурской области Елена Горлова.

«Взломаны заглавные страницы сайтов, на рабочий процесс суда это не повлияло. Картотека находится в рабочем состоянии. Такая ситуация во многих регионах, на Дальнем Востоке, насколько мне известно, не затронут сайт Камчатки», — пояснила Горлова (цитата по «Интерфаксу»).

Как передает РБК, около 5:00 мск информация на главных страницах сайтов оказалась недоступна, а вместо данных злоумышленники разместили послание с нецензурными выражениями в адрес президента РФ Владимира Путина и россиян в связи с военной операцией на Украине. По состоянию на 5:30 мск атаке также подверглись сайты арбитражных судов Москвы, Приморья и других регионов.

На 9:30 недоступны сайты в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти, а также на Дальнем Востоке, Сибири, Урале и в других регионах. В отличие от судов общей юрисдикции, все сайты арбитражных судов находятся на единой московской платформе, поэтому атака затронула только их.

24 февраля, в первый день российской операции на Украине, созданный ФСБ Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам предупредил об угрозе увеличения интенсивности кибератак на российские информационные ресурсы, в том числе объекты критической информационной инфраструктуры.

Спустя несколько дней хакерская группировка Anonymous взломала сайты информационного агентства ТАСС и некоторых других российских СМИ, включая «Коммерсантъ», РБК, «Известия», Forbes и «Фонтанку».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных