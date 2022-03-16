Хакеры взломали сайты российских арбитражных судов

На 9:30 недоступны сайты в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти, а также на Дальнем Востоке, Сибири, Урале и в других регионах. В отличие от судов общей юрисдикции, все сайты арбитражных судов находятся на единой московской платформе, поэтому атака затронула только их.