Хакеры атаковали сайты крупнейших российских СМИ
Сайты крупнейших российских СМИ подверглись хакерской атаке со стороны группировки Anonymous, на ресурсах изданий («Коммерсанта», ТАСС, «Известий», Forbes и др.) появилось сообщение с призывом остановить военную операцию на территории Украины.
Сообщение с эмблемой группировки начало появляться на сайтах изданий примерно в 14:00 по московскому времени. Сайты СМИ или не загружаются, или пользователи видят сообщение хакеров с призывом.
«При попытке просмотреть страницу вы можете столкнуться с антивоенным сообщением с логотипом хакерской группировки Anonymous. Мы прямо сейчас делаем все, чтобы как можно быстрее устранить неполадки», — сообщил «Ведомостям» представитель «Известий».
Представители ТАСС и Forbes подтвердили информацию о сбое. «Злоумышленники разместили на нем (сайте ТАСС. — Прим. «Ведомостей») информацию, которая не соответствуют действительности. Редакция ТАСС не имеет отношения к этому заявлению», – отметил представитель агентства. «На данный момент технические службы Forbes делают все возможное, чтобы устранить эту проблему», – добавил представитель Forbes. «Ведомости» отправили запрос в Роскомнадзор с просьбой прокомментировать сбой в работе сайтов. Представители «Коммерсанта» на запрос не ответили.
Ранее о беспрецедентных DDoS-атаках на отечественные сайты сообщало министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Перебои наблюдались в работе сайтов госуслуг, Кремля и др.