Хакеры атаковали сайты крупнейших российских СМИ

Представители ТАСС и Forbes подтвердили информацию о сбое. «Злоумышленники разместили на нем (сайте ТАСС. — Прим. «Ведомостей») информацию, которая не соответствуют действительности. Редакция ТАСС не имеет отношения к этому заявлению», – отметил представитель агентства. «На данный момент технические службы Forbes делают все возможное, чтобы устранить эту проблему», – добавил представитель Forbes. «Ведомости» отправили запрос в Роскомнадзор с просьбой прокомментировать сбой в работе сайтов. Представители «Коммерсанта» на запрос не ответили.