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Хакеры атаковали сайты крупнейших российских СМИ

Ведомости

Сайты крупнейших российских СМИ подверглись хакерской атаке со стороны группировки Anonymous, на ресурсах изданий («Коммерсанта», ТАСС, «Известий», Forbes и др.) появилось сообщение с призывом остановить военную операцию на территории Украины.

Сообщение с эмблемой группировки начало появляться на сайтах изданий примерно в 14:00 по московскому времени. Сайты СМИ или не загружаются, или пользователи видят сообщение хакеров с призывом.

«При попытке просмотреть страницу вы можете столкнуться с антивоенным сообщением с логотипом хакерской группировки Anonymous. Мы прямо сейчас делаем все, чтобы как можно быстрее устранить неполадки», — сообщил «Ведомостям» представитель «Известий».

Представители ТАСС и Forbes подтвердили информацию о сбое. «Злоумышленники разместили на нем (сайте ТАСС. — Прим. «Ведомостей») информацию, которая не соответствуют действительности. Редакция ТАСС не имеет отношения к этому заявлению», – отметил представитель агентства. «На данный момент технические службы Forbes делают все возможное, чтобы устранить эту проблему», – добавил представитель Forbes. «Ведомости» отправили запрос в Роскомнадзор с просьбой прокомментировать сбой в работе сайтов. Представители «Коммерсанта» на запрос не ответили.

Ранее о беспрецедентных DDoS-атаках на отечественные сайты сообщало министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Перебои наблюдались в работе сайтов госуслуг, Кремля и др.

Ранее по теме: После начала спецоперации на Украине Россия подверглась беспрецедентным кибератакам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных