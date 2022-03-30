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В России готовятся к запуску аналогов платформы для «белых хакеров»

Ведомости

Российские разработчики готовятся запустить аналоги крупнейшей в мире платформы по поиску уязвимостей HackerOne, которая приостановила сотрудничество с пользователями из России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компаний.

Так, с 1 апреля более 20 программ Bug Bounty («охота за багами») откроет платформа компании «Киберполигон», на ней будет до 2500 «белых хакеров», которые смогут получить за найденную критичную уязвимость до 3 млн руб.

В мае аналогичную платформу запустит Positive Technologies, там вознаграждение за отдельную найденную ошибку составит 5000-400 000 руб. и более. За реализацию недопустимых событий и инцидентов можно будет получить сумму в десятки раз больше. Отмечается, что подобный проект готовится запустить «Ростелеком», однако компания не раскрыла изданию детали о его статусе.

Крупные российские компании ранее принимали участие в программах «охоты за багами», в основном через HackerOne, однако международная платформа в марте перестала перечислять вознаграждения пользователям из России и Белоруссии. Как пояснил гендиректор HackerOne Мартен Микос, компания удерживает выплаты хакерам из стран, попавших под санкции.

В России вознаграждения «белым хакерам» за поиск уязвимостей предлагает ряд крупных компаний, включая «Азбуку вкуса», «Яндекс», Ozon, VK и Тинькофф-банк. Большинство таких программ работали через HackerOne.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных