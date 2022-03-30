В России готовятся к запуску аналогов платформы для «белых хакеров»

В мае аналогичную платформу запустит Positive Technologies, там вознаграждение за отдельную найденную ошибку составит 5000-400 000 руб. и более. За реализацию недопустимых событий и инцидентов можно будет получить сумму в десятки раз больше. Отмечается, что подобный проект готовится запустить «Ростелеком», однако компания не раскрыла изданию детали о его статусе.