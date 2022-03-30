В России готовятся к запуску аналогов платформы для «белых хакеров»
Российские разработчики готовятся запустить аналоги крупнейшей в мире платформы по поиску уязвимостей HackerOne, которая приостановила сотрудничество с пользователями из России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компаний.
Так, с 1 апреля более 20 программ Bug Bounty («охота за багами») откроет платформа компании «Киберполигон», на ней будет до 2500 «белых хакеров», которые смогут получить за найденную критичную уязвимость до 3 млн руб.
В мае аналогичную платформу запустит Positive Technologies, там вознаграждение за отдельную найденную ошибку составит 5000-400 000 руб. и более. За реализацию недопустимых событий и инцидентов можно будет получить сумму в десятки раз больше. Отмечается, что подобный проект готовится запустить «Ростелеком», однако компания не раскрыла изданию детали о его статусе.
Крупные российские компании ранее принимали участие в программах «охоты за багами», в основном через HackerOne, однако международная платформа в марте перестала перечислять вознаграждения пользователям из России и Белоруссии. Как пояснил гендиректор HackerOne Мартен Микос, компания удерживает выплаты хакерам из стран, попавших под санкции.
В России вознаграждения «белым хакерам» за поиск уязвимостей предлагает ряд крупных компаний, включая «Азбуку вкуса», «Яндекс», Ozon, VK и Тинькофф-банк. Большинство таких программ работали через HackerOne.