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Apple потребовала от Rutube скрыть в приложении контент российских госсми

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Американская корпорация Apple потребовала от российского видеохостинга Rutube скрыть контент государственных СМИ России в своем приложении для устройств на базе iOS или сделать его доступным только для пользователей России, сообщил представитель Rutube, передает ТАСС. Уточняется, что сейчас это приложение доступно для скачивания в 171 стране.

«Apple предлагает решить проблему модерации приложения Rutube двумя способами: сделать приложение доступным только для российских пользователей либо удалить контент "state-sponsored media" [то есть связанных с государством медиа]», – сказано в сообщении Rutube. Отмечается, что на принятие решения у Rutube есть две недели, после чего приложение будет удалено из App Store, передает портал Лента.ру.

Это не первое ограничение в отношении контента российских госсми.

В частности, в феврале Google и Meta (компания признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России) приостановили возможность монетизировать контент для российских СМИ на всех своих платформах и в приложениях. Также в марте стриминговый сервис Spotify, который на тот момент еще работал в России, сообщил, что ограничил доступ к подкастам государственных СМИ. 11 апреля сервис прекратил работу в России из-за нового закона о фейках о спецоперации России на Украине, а через неделю, 18 апреля, приложение было удалено из российского App Store и Google Play.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных