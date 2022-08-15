Apple потребовала от Rutube скрыть в приложении контент российских госсми
Американская корпорация Apple потребовала от российского видеохостинга Rutube скрыть контент государственных СМИ России в своем приложении для устройств на базе iOS или сделать его доступным только для пользователей России, сообщил представитель Rutube, передает ТАСС. Уточняется, что сейчас это приложение доступно для скачивания в 171 стране.
«Apple предлагает решить проблему модерации приложения Rutube двумя способами: сделать приложение доступным только для российских пользователей либо удалить контент "state-sponsored media" [то есть связанных с государством медиа]», – сказано в сообщении Rutube. Отмечается, что на принятие решения у Rutube есть две недели, после чего приложение будет удалено из App Store, передает портал Лента.ру.
Это не первое ограничение в отношении контента российских госсми.
В частности, в феврале Google и Meta (компания признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России) приостановили возможность монетизировать контент для российских СМИ на всех своих платформах и в приложениях. Также в марте стриминговый сервис Spotify, который на тот момент еще работал в России, сообщил, что ограничил доступ к подкастам государственных СМИ. 11 апреля сервис прекратил работу в России из-за нового закона о фейках о спецоперации России на Украине, а через неделю, 18 апреля, приложение было удалено из российского App Store и Google Play.
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