Apple потребовала от Rutube скрыть в приложении контент российских госсми

В частности, в феврале Google и Meta (компания признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России) приостановили возможность монетизировать контент для российских СМИ на всех своих платформах и в приложениях. Также в марте стриминговый сервис Spotify, который на тот момент еще работал в России, сообщил, что ограничил доступ к подкастам государственных СМИ. 11 апреля сервис прекратил работу в России из-за нового закона о фейках о спецоперации России на Украине, а через неделю, 18 апреля, приложение было удалено из российского App Store и Google Play.