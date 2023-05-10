Что означает указ о призыве граждан из запаса на военные сборы

Что означает указ о призыве граждан из запаса на военные сборыЕго 10 мая подписал Владимир Путин
Владимир Путин 10 мая подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан на военные сборы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В указе речь идет о призыве в 2023 г. граждан, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах, войсках национальной гвардии, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности. Правительство и власти регионов должны обеспечить выполнение мероприятий, связанные с проведением сборов.
Указ вступает в силу со дня опубликования. Два пункта в нем идут под грифом «для служебного пользования».
Последний аналогичный указ Путин подписывал до начала спецоперации на Украине – 18 февраля 2022 г. До этого указы о сборах были от 26 апреля 2021 г., 29 июня 2020 г., 20 февраля 2019 г. и т.д. Во всех аналогичных документах есть несколько пунктов под грифом «для служебного пользования».
В законе о воинской обязанности говорится, что для подготовки к службе граждане, пребывающие в запасе, могут призываться на военные сборы и что проведение сборов в иных целях не допускается. Сборы бывают учебные и по проверке боевой и мобилизационной готовности воинских частей и военных комиссариатов. Продолжительность сборов, их место и время проведения определяются Министерством обороны, однако продолжительность не может превышать двух месяцев.
Весенний призыв
В конце марта президент подписал указ о призыве граждан на военную службу. Весенний призыв проходит с 1 апреля по 15 июля 2023 г., призываются граждане от 18 до 27 лет, не прибывающие в запасе. Всего планировалось призвать, согласно указу 147 000 человек.
На сборы призываются граждане из запаса, то есть те, кто проходил срочную службу, выпускники военных кафедр, граждане, прошедшие альтернативную службу, а также резервисты, которые заключили после службы в армии контракт с Минобороны о зачислении в мобилизационный резерв. Призыву подлежат рядовые и сержанты возрастом до 35 лет, младшие офицеры (от младшего лейтенанта до капитана) – до 50 лет, старшие – до 55 лет.
При этом от военных сборов освобождаются граждане, забронированные органами власти на период мобилизации, сотрудники МВД, Росгвардии, ФСИН, гражданский персонал Вооруженных сил, учителя, студенты, многодетные отцы и др.
Повестки на военные сборы граждан, пребывающих в запасе, будут приходить резервистам в прежней форме, при этом в ряде регионов, где позволяют технические возможности, они будут дублироваться электронным способом, сказал ТАСС председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «В основном повестки будут приходить, конечно, в прежней форме. Потому что далеко не везде есть техническая возможность рассылать повестки через технические средства», – сказал он.
По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, сборы преследуют цель скорее не изыскания новых ресурсов для рекрутирования на контрактную службу, а подготовки смены тем резервистам, которые уже мобилизованы или пошли добровольно служить в армию.