Что означает указ о призыве граждан из запаса на военные сборы

Повестки на военные сборы граждан, пребывающих в запасе, будут приходить резервистам в прежней форме, при этом в ряде регионов, где позволяют технические возможности, они будут дублироваться электронным способом, сказал ТАСС председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «В основном повестки будут приходить, конечно, в прежней форме. Потому что далеко не везде есть техническая возможность рассылать повестки через технические средства», – сказал он.