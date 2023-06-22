Минобороны сообщило об ударе по складу западного вооружения на Украине
Ночью 22 июня российские войска нанесли удар по складу доставленного на Украину вооружения и военной техники иностранного производства, сообщает пресс-служба Министерства обороны России в своей ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по складу доставленного на Украину вооружения и военной техники иностранного производства. Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута», – говорится в сообщении.
В Минобороны сообщили о перехвате средствами противовоздушной обороны (ПВО) пяти крылатых ракет большой дальности Storm Shadow и двух реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. За сутки, следует из сводки оборонного ведомства, уничтожены 15 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Двуречное Харьковской области, Кременная, Червоная Диброва ЛНР, Раздоловка, Волноваха, Кирилловка, Краснополье ДНР, Любимовка, Мирное Запорожской области и Червоный Маяк Херсонской области.
«В течение прошедших суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Красно-Лиманском направлениях», – указали в Минобороны.
На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа российские войска отразили две атаки подразделений 37-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Новодонецкое и Макаровка. На Запорожском направлении нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новоданиловка, Преображенка, Щербаки и Лобковое.
На Донецком направлении удалось отразить четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Северное и Первомайское ДНР. В районах населенных пунктов Северск и Авдеевка ДНР также уничтожены два склада боеприпасов подразделений ВСУ. В ведомстве добавили, что на Красно-Лиманском направлении отражены пять атак ВСУ в районах населенных пунктов Кузьмино и в Серебрянском лесничестве.
ВСУ ведут наступательные действия с 4 июня. Президент России Владимир Путин 9 июня заявил, что контрнаступление ВСУ совершенно точно началось, однако украинской армии не удается добиться поставленных целей ни на одном участке. 16 июня во время пленарной сессии ПМЭФ Путин сообщил, что потери ВСУ в 10 раз превышают российские. 13 июня на встрече с военкорами Путин рассказал, что Киев начиная с 4 июня мог потерять до 30% от поставленной из-за рубежа техники при попытке масштабного контрнаступления.