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СМИ: Запад разочарован контрнаступлением Украины

Ведомости

Контрнаступление Украины не оправдывает ожиданий западных стран. Об этом со ссылкой на западного чиновника и высокопоставленного военного США пишет CNN.

Один из источников заявил журналистам, что контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) «не оправдывает ожиданий ни на одном фронте».

Прорыв украинской армии усложняют хорошо укрепленные линии обороны и эффективные действия российских военных по уничтожению бронетехники и использованию авиации, пишет телеканал. При этом на Западе «сохраняют оптимизм», так как, по словам одного из собеседников, контрнаступление находится на ранних этапах. Союзники будут ждать июля, чтобы сделать более полную оценку.

21 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC признал, что контрнаступление идет «медленнее, чем хотелось бы». Он объяснил, что сложностью при наступлении является заминированная армией России территория, – по его оценкам, это порядка 200 000 кв. км.

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Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что активная фаза контрнаступления ВСУ сменилась определенным затишьем, что обусловлено серьезными потерями украинской стороны. По его словам, солдаты российской армии уже уничтожили 245 танков ВСУ и 678 бронемашин разного типа.

20 июня представитель Пентагона сообщил журналистам, что США изначально осознавали, что контрнаступление ВСУ будет тяжелым, но считают достаточными запасы западного вооружения для проведения наступления. Замминистра обороны Украины Анна Маляр, в свою очередь, сообщила, что ВСУ в ходе наступления сталкиваются с «бешеным» сопротивлением ВС России, а на некоторых направлениях наступательные действия ведет именно российская сторона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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