СМИ: Запад разочарован контрнаступлением Украины

Прорыв украинской армии усложняют хорошо укрепленные линии обороны и эффективные действия российских военных по уничтожению бронетехники и использованию авиации, пишет телеканал. При этом на Западе «сохраняют оптимизм», так как, по словам одного из собеседников, контрнаступление находится на ранних этапах. Союзники будут ждать июля, чтобы сделать более полную оценку.