Шойгу заявил о значительных потерях Украины и перегруппировке ВСУ
Украина понесла значительные потери за последние 16 суток и начала перегруппировку, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с постоянными членами Совета безопасности.
«После проведения в течение последних 16 суток активных боевых действий, понеся существенные потери, противник снизил активность, в настоящий момент занимается перегруппировкой», – сказал министр (цитата по ТАСС).
21 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что активная фаза контрнаступления ВСУ сменилась определенным затишьем, что обусловлено серьезными потерями украинской стороны. По его словам, солдаты российской армии уже уничтожили 245 танков ВСУ и 678 бронемашин разного типа. Среди них, в частности, есть немецкие Leopard, а также американские и французские бронемашины.
В тот же день украинский президент Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ идет «медленнее, чем хотелось бы». Он объяснил, что сложностью при наступлении является заминированная армией России территория, – по его оценкам, это порядка 200 000 кв. км.
20 июня представитель Пентагона сообщил журналистам, что США изначально осознавали, что контрнаступление ВСУ будет тяжелым, но считают достаточными запасы западного вооружения для проведения наступления. Замминистра обороны Украины Анна Маляр, в свою очередь, сообщила, что ВСУ в ходе наступления сталкиваются с «бешеным» сопротивлением ВС России, а на некоторых направлениях наступательные действия ведет именно российская сторона.