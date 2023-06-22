На сегодняшний день рекрутировано 52 000 добровольцев

«На сегодняшний день, если говорить о формировании резервов по контракту, на вот сегодняшнее утро набрано 114 000 человек, это по прямому контакту, и плюс к этому 52 000 – это добровольцы. По добровольцам <...> хочу отметить их высочайшую мотивацию. Они, как добровольцы, так сказать, естественно, рвутся в бой, но мы не можем этого делать, во-первых, крайней необходимости в этом нет», – сказал он.