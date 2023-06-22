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На сегодняшний день рекрутировано 52 000 добровольцев

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На сегодняшний день контракты с Министерством обороны подписали 114 000 человек, набрано 52 000 добровольцев, заявил министр оборонного ведомства Сергей Шойгу на совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совбеза. По его словам, крайней необходимости в отправке новых добровольцев в зону спецоперации сейчас нет.

«На сегодняшний день, если говорить о формировании резервов по контракту, на вот сегодняшнее утро набрано 114 000 человек, это по прямому контакту, и плюс к этому 52 000 – это добровольцы. По добровольцам <...> хочу отметить их высочайшую мотивацию. Они, как добровольцы, так сказать, естественно, рвутся в бой, но мы не можем этого делать, во-первых, крайней необходимости в этом нет», – сказал он.

Ранее сегодня Минобороны сообщило, что число добровольческих формирований, подписавших контракты с оборонным ведомством, уже превысило 20. Эти контракты определяют правовое регулирование и деятельность таких отрядов в зоне проведения спецоперации, а также распространяют на всех добровольцев и членов их семей государственные меры соцзащиты и поддержки, добавили в Минобороны.

10 июня стало известно, что Шойгу подписал приказ о заключении добровольческими отрядами до 1 июля контракта с Минобороны. Это придаст им «необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач», пояснили в ведомстве.

Ранее по теме: Минобороны подписало контракты уже с более чем 20 добровольческими отрядами

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных