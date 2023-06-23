Нарышкин назвал заблуждением мысли о возможности сокрушить Россию оружием

В Кремле не раз высказывались по поводу невозможности повлиять на ход спецоперации поставками вооружений Киеву. 23 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что поставки западными странами Украине военных самолетов, как и другой техники, не способны изменить ситуацию на линии соприкосновения. Также в марте Песков говорил, что поставки истребителей МиГ-29 Украине не повлияют на ход спецоперации России на Украине, но в то же время доставят дополнительные проблемы самой Украине. О невозможности «изменить ход событий» поставками вооружений Киеву пресс-секретарь заявлял еще зимой.