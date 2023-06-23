Нарышкин назвал заблуждением мысли о возможности сокрушить Россию оружием
Западные элиты думают, что Россию можно «сокрушить силой оружия», но это глубокое заблуждение, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
«Некоторые западные элиты пришли к мысли о возможности сокрушить Россию силой оружия. Тяжелейшие последствия этого глубокого заблуждения ощущают на себе сегодня боевики ВСУ и наемники из западных стран, массово гибнущие на фронте за абсолютно чуждые для них интересы правящих кругов Вашингтона и ряда других столиц государств НАТО», – приводит его слова «РИА Новости».
Днем ранее на совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совбеза министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что ВСУ после проведения в течение последних 16 суток активных боевых действий, понеся «существенные потери», снизили активность. По его словам, сейчас украинская армия занимается перегруппировкой. Как сообщил на том же совещании секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления в июне превысили 13 000 человек.
В конце мая Шойгу заявил, что военная поддержка Киева со стороны Запада не может повлиять на исход спецоперации, она лишь затягивает боевые действия. Министр акцентировал внимание на наращивание поставок Украине техники и вооружения. По его словам, Россия отслеживает объемы и пути поставок и при выявлении наносит удары.
В Кремле не раз высказывались по поводу невозможности повлиять на ход спецоперации поставками вооружений Киеву. 23 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что поставки западными странами Украине военных самолетов, как и другой техники, не способны изменить ситуацию на линии соприкосновения. Также в марте Песков говорил, что поставки истребителей МиГ-29 Украине не повлияют на ход спецоперации России на Украине, но в то же время доставят дополнительные проблемы самой Украине. О невозможности «изменить ход событий» поставками вооружений Киеву пресс-секретарь заявлял еще зимой.