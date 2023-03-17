Кремль: поставки МиГ-29 Украине не повлияют на ход спецоперации

«Разумеется, поставка этой военной техники, как мы уже неоднократно говорили, не может повлиять на исход специальной военной операции. Но может доставить дополнительные беды для самой Украины и украинского народа. Разумеется, что в ходе специальной военной операции вся эта техника будет подлежать уничтожению», — сказал он.