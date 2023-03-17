Кремль: поставки МиГ-29 Украине не повлияют на ход спецоперации
Анонсированные Польшей и Словакией поставки истребителей МиГ-29 Украине не повлияют на ход спецоперации России на Украине, но в то же время доставят дополнительные проблемы самой Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Разумеется, поставка этой военной техники, как мы уже неоднократно говорили, не может повлиять на исход специальной военной операции. Но может доставить дополнительные беды для самой Украины и украинского народа. Разумеется, что в ходе специальной военной операции вся эта техника будет подлежать уничтожению», — сказал он.
По мнению Пескова, чтобы это понимать, «можно даже не быть военным экспертом». «Такое ощущение, что просто эти страны занимаются таким образом утилизацией старой ненужной техники», — добавил представитель Кремля.
Обещание Польши в ближайшие дни передать Украине истребители Песков назвал еще одним примером того, как страны НАТО «повышают уровень своей непосредственной вовлеченности в конфликт». Он добавил, что по решению Словакии придерживается аналогичной оценки.
Накануне, 16 марта, президент Польши Анджей Дуда объявил о передаче Украине четырех МиГ-29. Он подчеркнул, что техника находится в полностью рабочем состоянии. Вслед за Польшей аналогичное решение приняла Словакия. Ранее сегодня премьер-министр страны Эдуард Хегер сообщил в Twitter, что республика передаст Киеву 13 истребителей МиГ-29.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против РФ и стали оказывать Украине военную помощью. Ранее Украина просила США поставить ей истребители четвертого поколения F-16, однако Вашингтон в этом Киеву отказал. В Белом доме подчеркнули, что позиция США не изменилась после решения Польши отправить Украине несколько истребителей.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия украинской армии. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.