Отвечая на вопрос журналистов о том, приближают ли неудачи вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте переговоры, Песков заявил, что о неудачах должны говорить профессионалы – военные и представители «других соответствующих служб». «Но что касается, скажем так, возможного разлада в коллективном Западе и продолжающегося экстраординарного давления на Киев с тем, чтобы они продолжали воевать до последнего солдата, это очевидно», – сказал пресс-секретарь.