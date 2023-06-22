В Кремле считают очевидным возможный разлад в коллективном Западе
Возможный разлад в коллективном Западе и усиливающееся давление на Украину с тем, чтобы страна продолжала воевать до последнего солдата, очевидны, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос журналистов о том, приближают ли неудачи вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте переговоры, Песков заявил, что о неудачах должны говорить профессионалы – военные и представители «других соответствующих служб». «Но что касается, скажем так, возможного разлада в коллективном Западе и продолжающегося экстраординарного давления на Киев с тем, чтобы они продолжали воевать до последнего солдата, это очевидно», – сказал пресс-секретарь.
Сегодня на совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совбеза министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что ВСУ после проведения в течение последних 16 суток активных боевых действий, понеся «существенные потери», снизили активность. По его словам, сейчас украинская армия занимается перегруппировкой. Как сообщил на том же совещании секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления в июне превысили 13 000 человек.
Ранее Путин заявил, что активная фаза контрнаступления ВСУ сменилась определенным затишьем, что обусловлено серьезными потерями украинской стороны. «Судя по всему, противник занимается тем, что комбинирует сейчас из бригад, которые понесли серьезные потери, новые подразделения, занимается восстановлением боеспособности», – говорил президент.
ВСУ ведут наступательные действия с 4 июня. Путин 9 июня заявил, что контрнаступление ВСУ совершенно точно началось, однако украинской армии не удается добиться поставленных целей ни на одном участке. 16 июня во время пленарной сессии ПМЭФ Путин сообщил, что потери ВСУ в 10 раз превышают российские. 13 июня на встрече с военкорами Путин рассказал, что Киев начиная с 4 июня мог потерять до 30% от поставленной из-за рубежа техники при попытке масштабного контрнаступления.