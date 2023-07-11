Шойгу сообщил о 26 000 погибших солдат ВСУ с начала контрнаступления
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 26 000 военных с начала своего контрнаступления. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, пишет «РИА Новости».
Украинская армия также лишилась порядка 3000 единиц различного вооружения. По данным министра, ВС РФ уничтожили 17 немецких танков Leopard, 12 американских БМП Bradley и пять французских колесных танков АМХ. «Уничтожены <...> 1244 танка и других боевых бронированных машин», – отметил Шойгу.
Кроме того, с начала июня армией России было уничтожено 914 единиц специальной военной автомобильной техники. «Два зенитных ракетных комплекса, 25 боевых машин реактивных систем залпового огня, 403 орудия полевой артиллерии и минометов», – перечислил министр.
По словам Шойгу, это «важная цифра», так как основной урон «всегда несет артиллерия». Также были уничтожены 43 американские артиллерийские системы М777 и 46 самоходных артиллерийских установок из США, Франции и Польши, уточнил он.
ВСУ начали наступательные действия с 4 июня, сообщали российские власти. В Кремле заявляли, что контрнаступление ВСУ «захлебывается», а президент РФ Владимир Путин 9 июня подчеркнул, что украинской армии не удается добиться поставленных целей ни на одном участке.
7 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга сообщил, что Штаты направят Украине кассетные боеприпасы. Он признал, что применение кассетных боеприпасов несет угрозу жизни мирных граждан, но, по словам Салливана, Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение США о поставках кассетных боеприпасов «жестом отчаяния» и «свидетельством бессилия на фоне провала разрекламированного украинского контрнаступления». Кассетные боеприпасы запрещены в более 100 странах. Участники, ратифицировавшие Конвенцию по кассетным боеприпасам, обязались «никогда и ни при каких обстоятельствах» не применять кассетные боеприпасы, не производить и не приобретать их, а также не накапливать, не сохранять и не передавать никому, прямо или опосредованно. Россия, Украина и США не подписывали этот договор.