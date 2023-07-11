Шойгу сообщил о 26 000 погибших солдат ВСУ с начала контрнаступления

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение США о поставках кассетных боеприпасов «жестом отчаяния» и «свидетельством бессилия на фоне провала разрекламированного украинского контрнаступления». Кассетные боеприпасы запрещены в более 100 странах. Участники, ратифицировавшие Конвенцию по кассетным боеприпасам, обязались «никогда и ни при каких обстоятельствах» не применять кассетные боеприпасы, не производить и не приобретать их, а также не накапливать, не сохранять и не передавать никому, прямо или опосредованно. Россия, Украина и США не подписывали этот договор.